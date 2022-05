“Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi”, la risposta epica di Luca Argentero L’attore Luca Argentero non ha perso tempo su Twitter, a un hater che desidererebbe vedere l’attore vittima di violenza ha replicato a tono prendendolo in giro.

A cura di Gaia Martino

A Luca Argentero alcuni insulti da parte degli hater proprio non vanno giù. Dopo l'episodio avvenuto ai tempi del Festival di Sanremo 2022, l'attore si è ritrovato di nuovo con una stand ovation social dopo aver replicato – ironicamente – ad un utente che vorrebbe vederlo vittima di violenza. Il Massimo de Le Fate Ignoranti e Andrea Fanti di Doc-Nelle tue mani, prossimo fuggitivo in Celebrity Hunted 3 con la moglie Cristina Marino, non ha resistito e ha commentato un tweet contro di lui.

La risposta di Luca Argentero al tweet contro lui

"Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi": è questo il tweet di un utente social a cui non sta chiaramente simpatico il famoso attore italiano ed ha voluto farlo sapere ai suoi follower, usando però parole estremamente violente. Tali però non sono passate inosservate agli occhi di Luca Argentero, attivo su Twitter, che non si è lasciato intimorire, bensì ci ha scherzato sù, prendendo in giro l'hater: "Come sei maschio, sono tutta un fremito" ha risposto, ottenendo ovviamente tanti consensi.

Luca Argentero contro gli hater sui social

E non è questa la prima volta che Luca Argentero si ritrova a replicare a utenti social, meglio noti come "hater". I fan dell'attore ricorderanno che era atteso come ospite del Festival di Sanremo 2022 ma purtroppo un drammatico imprevisto – la morte del suocero, padre di Cristina Marino – lo costrinse a dare buca. La pagina satirica Live Spinoza proprio in quel giorno fece ironia su Twitter scrivendo: "Luca Argentero non è a Sanremo per lutto. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe". Queste parole scatenarono l'ira dell'attore che, senza mezzi termini, lo mandò a quel paese: "Ma vaffanc***" scrisse tra i commenti, mettendo a tacere l'uscita spiacevole e fuori luogo, arrivata in un momento di tristezza per la famiglia Argentero-Marino.