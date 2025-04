video suggerito

Linus: "Non resterà nulla di Sanremo 2025. Aspetterei prima di dire che Olly è il futuro della musica" In un'intervista Linus dice la sua sull'ultimo Festival di Sanremo e commenta il "no" del Comune di Riccione per la rassegna dell'estate di Radio Deejay.

Linus si racconta in un'intervista al Messaggero. Il conduttore radiofonico commenta la decisione del Comune di Riccione di non rinnovare la rassegna dell'estate di Radio Deejay, notizia di cui aveva giù scritto sui social qualche giorno fa. Parla, poi, del Festival di Sanremo 2025, dicendo la sua sia sulle canzoni in gara che sui protagonisti della kermesse canora come Lucio Corsi, Brunori Sas e Olly.

Linus: "Del Festival di Sanremo non resterà nulla"

Per Linus il panorama musicale sta vivendo una stagione di transizione. Alla domanda su cosa resterà delle canzoni dell'ultimo Sanremo, ammette: "Nulla. Sono passati due mesi, la sola canzone del Festival di quest'anno di cui ci ricorderemo fra dieci anni sarà Cuoricini dei Coma Cose". E sulle altre canzoni in gara: "Il resto, carine. Punto. Lucio Corsi e Brunori si conoscevano da anni e hanno fatto sicuramente di meglio". Il conduttore radiofonico dice poi la sua su Olly, vincitore della kermesse canora con la sua Balorda Nostalgia. "Un bel personaggio. Carino – ammette – Prima di dire che sia il futuro della musica italiana aspetterei un attimo".

Linus: "L'estate di Radio Deejay non si farà da nessuna parte"

Con un post pubblicato sui social giorni fa, Linus aveva annunciato che dal 2025 non ci sarà più l'appuntamento con le serate di Radio Deejay. L'evento si teneva da più di vent'anni nella riviera romagnola. Su Instagram scriveva:

Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato.

Spiega che a prendere questa decisione è stata una parte dell'amministrazione comunale. Alla domanda su dove si terrà adesso l'estate di Radio Deejay, risponde: "Da nessuna parte, ormai è tardi".