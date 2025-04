La fine di un’era per Radio Deejay, Linus: “Non saremo più a Riccione, ci abbiamo provato fino alla fine”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Ci sono binomi che sembrano automatici, luoghi la cui esistenza sembra legata a specifici eventi. Da anni vale per Riccione, inevitabilmente sinonimo del marchio Radio Deejay e viceversa. Un ventennio, quello appena trascorso, segnato dai concerti estivi segnati dalla radio diretta da Linus. Ma dal 2025 non sarà più così e ad annunciarlo è stato lo stesso Linus, con un post pubblicato sui social in cui, di fatto, annuncia che a partire dalla prossima estate non ci sarà più l'appuntamento con le serate di Radio Deejay nella storica location della riviera romagnola.

L'annuncio di Linus

Linus ha pubblicato su Instagram un post con una foto del palco di Radio Deejay a Riccione scrivendo: "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato".

La reazione del comune di Riccione

Stop, dunque, ai concerti che per anni hanno attirato a Riccione tanti appassionati e che erano diventati un momento di ritrovo fisso, un appuntamento per il comune in provincia di Rimini, dove Radio Deejay ha costruito la sua gloria. L’amministrazione comunale di Riccione non spiega le ragioni di questo cambio ma rilancia con un nuovo programma: "Grande protagonista dell’estate sarà Riccione Music City, un progetto strategico che unisce musica, identità territoriale e visione internazionale. Oltre 20 appuntamenti musicali animeranno diverse arene e piazze della città, portando in scena artisti italiani e internazionali in un’offerta musicale trasversale: dal pop all’urban, dal jazz al cantautorato".

Cecchetto: "Notizia che non mi fa piacere"

A parlare della notizia anche Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay prima di uscire dal gruppo a metà degli anni Novanta. Con una dichiarazione al Corriere ha detto: "Sono ovviamente estraneo alla vicenda, ma non posso che dirmi dispiaciuto. Ho potato io Deejay a Riccione e non può di certo farmi piacere questa notizia".

La storia di Radio Deejay e Riccione

Il connubio tra Riccione e Radio Deejay è nato sin dalla metà degli anni Ottanta, quando le estati della riviera erano segnate proprio dagli eventi organizzati dalla radio fondata da Cecchetto, con tutto il bestiario di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno trovato proprio lì i natali artistici. Da Jovanotti a Fiorello, da Amadeus, Gerry Scotti e gli 883, è a Riccione, e in particolare all'Aquafan, che hanno fatto le prime esperienze di incontro con il pubblico. L'annuncio di Linus, quindi, mette inevitabilmente fine a un'era lunghissima e segnante per il mondo dello spettacolo tutto.