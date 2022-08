Laura Freddi: “Mia figlia mi ha guarito dal dolore dell’endometriosi e ora mi sposo” Laura Freddi, intervistata dal settimanale DiPiù, ha parlato del profondo legame che ha con la figlia Ginevra e delle nozze con il suo compagno Leonardo D’Amico, previste in primavera.

A cura di Daniela Seclì

Laura Freddi con la figlia Ginevra e con il compagno Leonardo D’Amico

Laura Freddi ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato come l'arrivo della piccola Ginevra, abbia cambiato la sua vita. Inoltre, presto convolerà a nozze con il suo compagno, Leonardo D'Amico.

Laura Freddi e Leonardo D'Amico sposi in primavera

Laura Freddi e Leonardo D'Amico convoleranno a nozze la prossima primavera: “Quest’anno ho festeggiato i miei 50 anni di età e dieci anni di convivenza con Leonardo. Nostra figlia Ginevra però non è contenta. Ora che ha quattro anni e mezzo viene spesso da me e mi chiede: ‘Mamma ma quando lo sposi papà? Che aspettate? Vorrei tanto portarvi le fedi all’altare'". In realtà Laura Freddi avrebbe dovuto sposarsi nel 2021, ma la pandemia ha cambiato i suoi piani:

La pandemia mi ha tolto l’entusiasmo. Per le nostre nozze mi ero immaginata una festa grandissima ma abbiamo rimandato tante volte. Ora Ginevra ci ha messo con le spalle al muro e non possiamo più rimandare.

Laura Freddi e la diagnosi dell'endometriosi

Laura Freddi è innamoratissima della figlia Ginevra, che ha desiderato ardentemente e che è arrivata nel 2018, quando ormai non ci sperava più: “Ginevra è stata un piccolo miracolo della scienza. Anche io ho scoperto di soffrire di endometriosi e dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip mi sono sottoposta ad una serie di controlli. I medici mi hanno diagnosticato questa malattia”. Infine, ha spiegato che dopo il parto, i dolori dovuti all'endometriosi sono scomparsi: