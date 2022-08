Laura Freddi: “Non ho mai detto di essere guarita dall’endometriosi, si è solo affievolito il dolore” Laura Freddi fa un’importante precisazione su alcune dichiarazioni a lei attribuite. La showgirl, su Fanpage.it, ha rimarcato con forza di non essere guarita dall’endometriosi: “Non è ciò che ho detto e non voglio che passi questo messaggio sbagliato”.

A cura di Daniela Seclì

Laura Freddi, su Fanpage.it, ha voluto fare un'importante precisazione, circa alcune dichiarazioni a lei attribuite, circolate nei giorni scorsi. In particolare, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto ribadire con forza che dall'endometriosi non si guarisce, nel suo caso – dopo il parto – si sono solo affievoliti alcuni sintomi:

Dire che mia figlia mi ha guarita è un messaggio sbagliato. La gravidanza ha portato all'affievolirsi dei miei dolori, ma ciò non significa guarire. Mi dispiace che sia passato un messaggio sbagliato, so perfettamente – avendola – che dall'endometriosi non si guarisce, si possono solo fare delle cure per dare sollievo. E soprattutto non è la gravidanza che cura questa malattia. Lungi da me fare passare questo messaggio e regalare false illusioni. Io sono una donna che ne soffre, anche se per fortuna non in maniera grave e che con mia grande sorpresa, dopo il parto, ha visto migliorare il livello dei dolori. Ripeto, però, non si può guarire.

Laura Freddi soffre di una forma lieve di endometriosi

Laura Freddi ha rimarcato quanto sia "inappropriato" associare il termine "guarita" all'endometriosi: "Purtroppo, l'endometriosi è una malattia un po' bastarda, a volte è silente, altre invalidante, a volte non viene neanche diagnosticata in tempo. È quello che è accaduto a me. Io non sapevo di averla, tutti attribuivano i miei dolori al ciclo, fino a quando non mi sono trovata davanti alla decisione di avere un figlio e ho dovuto combattere. La mia è una forma lieve, sono stata anche fortunata, ma c'è chi non lo è. Ho ritenuto importante intervenire, in nome di tutte le donne con cui ho parlato e con le quali mi sono confrontata con grande piacere".

Laura Freddi: "La gravidanza non è la cura all'endometriosi, messaggio sbagliato"

Laura Freddi ha concluso: "Soffrendo di questa malattia e avendo parlato con tante donne che stanno male a livelli gravi, mi dispiacerebbe che venisse frainteso il mio messaggio. Quindi torno a ribadire che, nel mio caso, dopo il parto si sono solo affievoliti alcuni sintomi, non ho quel tipo di dolore acuto che ho sempre avuto. Ma non si parla di guarigione, assolutamente, ci tengo a dirlo. Non si guarisce dall'endometriosi con la gravidanza".