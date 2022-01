Vita privata di Laura Freddi: il compagno Leonardo D’Amico, la figlia e gli ex Bonolis e Casavecchia Laura Freddi questa sera sostituirà Sonia Bruganelli al GF Vip nel ruolo di opinionista. Attrice e conduttrice televisiva, a 45 anni ha realizzato il suo sogno, quello di diventare mamma.

La prima puntata del 2022 del Grande Fratello VIP si apre con una piccola novità: Laura Freddi prende il posto di Sonia Bruganelli stasera in via del tutto eccezionale. La decisione ha fatto chiacchierare il pubblico televisivo non solo per il battibecco tra l'opinionista e Alfonso Signorini ma anche per l'elemento in comune che lega le due donne, ovvero Paolo Bonolis. Ma Laura Freddi non è affatto un volto nuovo al reality: nella prima edizione del format Vip, nel 2016, ha partecipato come concorrente qualificandosi quinta. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo con Non è la Rai prima di raggiungere la fama come conduttrice: al successo professionale si è aggiunto quello di mamma. Dalla storia con il suo attuale compagno Leonardo D'Amico è nata, nel 2018, Ginevra.

Chi è Leonardo D'Amico, fisioterapista e compagno di Laura Freddi

Leonardo D'Amico ha 48 anni ed è di Roma. Lontano dalle luci dei riflettori, è fisioterapista per la Nazionale Italiana maschile di beach volley. Grazie alla pallavolo ha conosciuto Laura Freddi ed insieme vivono una bellissima storia d'amore coronata dalla nascita di Ginevra, la loro primogenita. Molto riservati, proteggono con cura la loro relazione e la loro famiglia: Leonardo risulta assente sui social.

Ginevra è la figlia di Laura Freddi avuta a 45 anni

Le era stato consigliato di ricorrere alla fecondazione assistita ma a 45 anni Laura Freddi è riuscita a diventata mamma. Nel corso della sua partecipazione al GF Vip aveva raccontato del suo desiderio di avere un figlio e del dolore provato per non essere ancora riuscita a realizzarlo. Quel bambino sembrava non volere arrivare: dopo un aborto spontaneo, la conduttrice non era più riuscita a rimanere incinta. Il 3 gennaio del 2018 Laura Freddi è diventata mamma di Ginevra, nata dalla storia d'amore con Leonardo D'Amico. “Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!!” scrisse la showgirl su Instagram al colmo di una felicità indescrivibile.

Gli amori del passato di Laura Freddi, da Bonolis a Casavecchia

Nota a tutti è la vecchia storia d'amore tra Laura Freddi e Paolo Bonolis, durata dal 1990 al 1995. A separarli fu la differenza di età e di priorità: "Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli" raccontò la conduttrice ospite di Vieni da me. I rapporti tra i due sono rimasti ottimi nonostante la rottura e lo conferma il post di Laura Freddi pubblicato su Instagram lo scorso maggio in occasione della sua ospitata ad Avanti un altro.

Laura Freddi e Paolo Bonolis

Nel 2006 Laura Freddi ha poi sposato Claudio Casavecchia. L'aborto spontaneo dell'attrice è stata la causa della rottura, seguita dalla separazione nel 2008, come ha raccontato lei stessa: