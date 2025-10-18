La reazione di Raz Degan davanti alla foto con Paola Barale: “Ricordo le perle, butto via le porcherie”

Raz Degan è tornato a parlare della lunga relazione con Paola Barale. Nella puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 18 ottobre, gli è stata mostrata una foto che lo ritraeva accanto alla sua ex compagna, nei primi anni della loro storia d'amore. L'ex modello, dopo una reazione iniziale lievemente sorpresa, ha confidato di avere trascorso quattordici anni belli con lei. Non ama serbare rancore, preferisce tenere con sé solo i ricordi belli e liberarsi del pensiero dei momenti di tempesta.

Cosa ha detto Raz Degan su Paola Barale a Ciao Maschio. Il cinquantasettenne ha commentato: "Sono stati quattordici anni belli. Porto solo i ricordi belli, tutto il resto lo getto". E ha aggiunto che, in fondo, essere saggi significa proprio questo: "Ricordare le perle e buttare via le porcherie". Dunque la sua posizione, quanto alla lunga relazione vissuta con Paola Barale, è ben chiara. Non intende rovinare il ricordo di quel pezzo di strada percorso insieme con il rancore o con commenti colmi di cattiveria: "Perché uno deve rovinare qualcosa? Se hai vissuto tutti questi anni con una persona è meglio ricordare le cose belle".

Raz Degan ricorda i 14 anni d'amore con Paola Barale. Guardando bene la foto con Paola Barale, Raz Degan ha commentato con affetto: "Guarda come siamo belli, giovani". Ha ribadito di avere vissuto momenti preziosi con la sua ex fidanzata e si è detto grato nei suoi confronti perché "mi ha insegnato come funziona questo Paese". Ha concluso evidenziando come sia normale affrontare delle tempeste nella vita, l'importante è portare con sé la luce dei ricordi: "È normale nella vita passare attraverso delle tempeste, cerco di portare con me la luce dei miei ricordi perché mi fanno vivere meglio". La sua diplomazia non è stata ricambiata da Paola Barale, che nei mesi scorsi ha definito il suo ex compagno "una persona fastidiosa", che l'ha trattata da "scema".