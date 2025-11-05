Programmi tv
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca scherzano: “Lui è disperato perché dal 20 dicembre mi vedrà di meno”

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si raccontano in una diretta Instagram e puntano dritto alla finale: “Facciamo in modo di arrivarci”. Poi l’intesa: “Volete i BarbaRocca anche dopo Ballando? Ci saranno!”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso si sono raccontati in una lunga diretta su Instagram. Prosegue il loro percorso a gonfie vele all'interno di Ballando con le stelle, mentre fuori dal Foro Italico proseguono gli avvistamenti insieme, ora al ristorante o in un bar per fare briefing e fare "gruppo". Si parla sempre più di una grande intesa, non solo a favore di telecamera. E loro lo dimostrano anche in questa diretta.

Le anticipazioni della coppia

Nella diretta Instagram, Pasquale La Rocca spiega i tentativi di lavorare e di spingere oltre i limiti Barbara D'Urso. Fanno bella coppia, scherzano e giocano: "Sei tu la protagonista di questa storia", spiega Pasquale La Rocca, "e questa settimana ci sarà una cosa davvero speciale". A questo punto, la coppia si lascia andare nel racconto del loro vissuto all'interno del programma.

"Da quanto tempo ci conosciamo? Da due mesi", spiega Pasquale La Rocca. "E ti ricordi il nostro primo giorno?", chiede la D'Urso e La Rocca risponde pronto: "Era un lunedì, mi facesti venire alle 9.30. Vorrei fare una domanda io a te, Barbara. Siamo arrivati alla sesta puntata e mezza. Oggi è ufficialmente la metà del nostro percorso. Sei settimane e mezzo, oggi. Tra metà percorso è finita, a meno che non usciamo prima. Cosa ne pensi degli altri concorrenti? È una domanda che voglio farti perché ormai ti sei ambientata". Risposta democristiana della D'Urso: "Penso che siano tutti molto bravi, stanno crescendo tutti". 

I follower vogliono i BarbaRocca anche dopo Ballando con le stelle

"Vogliamo i BarbaRocca anche dopo Ballando", chiedono i follower durante la diretta e la coppia, sibillina, conferma: "Ci saranno i BarbaraRocca, ci saranno ancora". Ma la D'Urso scherza: "Lui è disperato perchè sa che dal 20 dicembre mi vedrà di meno". 

"Ci pensi mai ad arrivare in finale?", sprona La Rocca, "questa potrebbe essere la mia settima finale consecutiva". Barbara D'Urso è determinata: "Facciamo in modo che tutti ci portino in finale".  

