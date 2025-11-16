Pasquale La Rocca e la dedica a Barbara D’Urso: “Due mesi insieme, mi sono svegliato con il sorriso”

Pasquale La Rocca ha voluto celebrare sui social “due mesi e mezzo insieme” a Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, parlando del loro rapporto: “Stamattina mi sono svegliato con il sorriso, senso di fierezza e gratitudine”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pasquale La Rocca ha celebrato sui social i due mesi e mezzo passanti insieme a Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle. Tra il maestro e la concorrente è nato un legame profondo di affetto e amicizia, che è stato al centro di diversi rumors, soprattutto quelli che insinuano qualcosa di più.

"Sono immensamente orgoglioso di te. Questa è una piccola celebrazione dei nostri due mesi e mezzo insieme: di lavoro intenso, di risate, di momenti di confronto anche acceso, ma soprattutto di risultati concentri e bellissimi", ha esordito Pasquale La Rocca in un lungo post pubblicato su Instagram e dedicato alla sua compagna di ballo Barbara D'Urso. La coppia sta ottenendo ottimi risultati in gara, puntata dopo puntata, nonostante le continue critiche alla concorrente da parte della giuria. "Stamattina mi sono svegliato con un grande sorriso, senso di fierezza e gratitudine. Ho pensato a quanto la vita sappia essere imprevedibile soprattutto quando ci mette sulla strada persone con cui si possono creare cose belle", ha continuato.

Barbara D'Urso ha subito voluto rispondere alle belle parole di La Rocca, ribadendo quanto per lei questa esperienza non sia facile, ma che abbia scelto di farla per "imparare a danzare sempre meglio, lavorare intensamente, ridere e fare progressi veri ad ogni prova, portando in pista uno spettacolo che emozionasse il pubblico". Un obbiettivo che sta raggiungendo proprio grazie al suo maestro: "Sono infinitamente orgogliosa di noi".

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato del legame tra la coppia di concorrenti a Ballando con le Stelle, tra voci sempre più insistenti di un flirt. “Loro non confermano e non smentiscono i gossip, però inondano i social di fotografie. Barbara d’Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo”, aveva spiegato il direttore di Nuovo Tv. Per la prima volta, nel programma La Volta Buona, La Rocca si era sbilanciato a riguardo parlando di un'amicizia: “Ma perché bisogna subito pensare all’amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?”. Al momento pare quindi che i due siano solamente amici.