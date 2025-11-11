Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Pasquale La Rocca chiarisce il rapporto con Barbara D’Urso: cos’ha detto sulle voci di un loro flirt a Ballando

Ospite nel salotto de La Volta Buona, Pasquale La Rocca ha commentato le voci secondo cui tra lui e Barbara D’Urso sarebbe nata un’intesa che va oltre il ballo. Le parole del ballerino in risposta a Riccardo Signoretti, che aveva accusato la conduttrice di essere “una vecchia volpe del meccanismo televisivo”.
Anche quest'anno, a Ballando con le Stelle, una delle coppie è finita sotto i riflettori per le voci di un legame che andrebbe oltre il ballo. Si tratta di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, tra cui secondo molti sarebbe scattata la scintilla tra una prova e l'altra. A fare chiarezza sul loro rapporto ci ha pensato lo stesso ballerino, nel corso della puntata del 10 novembre de La Volta Buona. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Pasquale La Rocca sul rapporto con Barbara D'Urso

Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, il maestro di danza ha speso parole d'elogio per la sua partner di ballo. A un certo punto, però, la conduttrice ha iniziato a parlare dei gossip sul conto della coppia e a prendere parola è stato Riccardo Signoretti, direttore di NuovoTv, che ha affermato: “Loro non confermano e non smentiscono i gossip, però inondano i social di fotografie. Barbara d’Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo. Sa che nasce una storia, o si crede che possa nascere, può aiutare ai fini della classifica”. La Rocca non è rimasto in silenzio e ha smentito una volta per tutte i rumors “Ma perché bisogna subito pensare all’amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?”. Al momento, dunque, pare che tra i due ci sia solo una bella amicizia.

Il racconto social che ha alimentato i rumors

Per quanto quelle di Signoretti restano solo opinioni personali, c'è da considerare che ad alimentare le stesse voci, in più di un'occasione, sono stati proprio i diretti interessati. Molto spesso, i due si sono prestati a dirette Instagram condivise, mostrandosi tra di loro scherzosi, complici e affiatati. L'ultima risale solo a qualche giorno fa. "Da quanto tempo ci conosciamo? Da due mesi", aveva spiegato Pasquale La Rocca. "E ti ricordi il nostro primo giorno?", aveva quindi chiesto la D'Urso, scatenando i commenti dei fan a sostegno della presunta coppia.

