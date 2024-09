video suggerito

James Corden rivela: “Ho provato l’Ozempic ma non sono dimagrito, la fame non c’entra col cibo” James Corden ha ammesso di aver fatto uso dell’Ozempic, il farmaco antidiabetico utilizzato da molte celebrities per perdere peso velocemente. Ma, su di lui, non avrebbe avuto effetto: “Ti toglie l’appetito, ma se hai una dipendenza il problema non è la fame”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Usare l'Ozempic per dimagrire è diventata una pratica comune a tante star del mondo di Hollywood e James Corden è una di queste. È lo stesso attore e conduttore del celebre programma The Late Late Show a confermarlo nell'ultima puntata del suo podcast, "This Life of Mine". Ma, nel suo caso, il farmaco antidiabetico non ha avuto l'effetto da lui sperato. Corden avrebbe provato per diverso tempo la "miracle drug" (letteralmente, "droga miracolosa"), come la chiamano all'estero, ma invece di aiutarlo a perdere peso, l'avrebbe portato a capire qualcosa di molto importante sulle sue abitudini alimentari.

Perché James Corden non è dimagrito con l'Ozempic

James Corden ha spiegato di avere una vera e propria dipendenza dal cibo. Questo gli avrebbe impedito di dimagrire, anche ricorrendo al farmaco super gettonato da molte celebrità, come Kim Kardashian, Elon Musk, Remi Bader e tante altre. "Se hai una personalità dipendente allora tutto diventa improvvisamente più complesso, perché sai come si mangia correttamente ma non ci riesci", ha esordito il conduttore:

Il governo spende una fortuna per promuovere un tipo di alimentazione corretta, fatta dal consumo di frutta, verdura fresca o cose del genere. E tu pensi: "Sì, lo sappiamo come si mangia correttamente. Questa è la cosa interessante. Ho provato l'Ozempic e su di me non ha funzionato. Basta guardarmi in questo momento. L'ho provato per un po' e ho realizzato che il fatto che io mangi non ha nulla a che fare con l'appetito. Tutto ciò che l'Ozempic fa è farti passare l'appetito. Ma quando mangio una king size non lo faccio per fame.

James Corden avvistato durante un pranzo a Londra, giugno 2024. Fonte: Getty Images

La moda Ozempic a Hollywood e i rischi per la salute

L'allarme Ozempic risale a circa un anno fa. Era il 2023 quando l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) denunciò una crescente difficoltà nel trovare questo medicinale. I diabetici non riuscivano a reperirlo, perché le scorte venivano esaurite da chi non aveva effettiva necessità di assumerlo per fini medici. L'uso improprio del farmaco, assunto per perdere peso velocemente, è diventato in poco tempo un vero e proprio allarme. Questo utilizzo è stato fortemente sconsigliato a causa dei suoi potenziali effetti collaterali, come problemi gastrointestinali, pancreatite, gastroparesi o effetti psicologici negativi.

Eppure, l'Ozempic è diventato una moda. Tante celebrities hanno ammesso di averne uso, altri si sono dissociati e hanno smentito, come la cantante Lizzo, che ultimamente sta testimoniando una trasformazione fisica su cui molti nutrono dei dubbi. Le sorelle Kardashian sono state tra le prime a essere investite dal ciclone relativo all'uso improprio del farmaco. Kim Kardashian aveva già fatto discutere per la drastica dieta con cui ha perso diversi chili prima del Met Gala 2022, esclusivamente per poter entrare in un vestito che altrimenti non avrebbe potuto indossare. Ma anche in questo caso, la sorella Khloe Kardashian aveva smentito: "Non screditiamo gli anni di allenamento. Per favore, smettetela con queste supposizioni".