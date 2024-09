video suggerito

Lottie Moss ricoverata per un’overdose di Ozempic, il farmaco contro il diabete usato per dimagrire Lottie Moss, sorella della super top model Kate Moss, ha raccontato di essere stata ricoverato in seguito a un’overdose di Ozempic, il farmaco contro il diabete pericolosamente utilizzato anche per dimagrire. “Preferirei morire piuttosto che assumerlo di nuovo”, ha spiegato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una pericolosa testimonianza circa l’utilizzo dell’Ozempic, farmaco utilizzato nei soggetti diabetici, per dimagrire pur in assenza di diabete arriva da Lottie Moss, sorella della più nota Kate Moss. La donna, modella e star di Onlyfans, ha spiegato di essere stata ricoverata in seguito a un’overdose di Ozempic. Ha raccontato di essere stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di una dose eccessiva del farmaco che le aveva permesso di perdere 7 chili in poche settimane – passando da 60 a 53 chili – ma con notevoli e pericolosi effetti collaterali dovuti al dosaggio.

Lottie Moss: “La decisione peggiore che abbia mai preso”

Lottie Moss aveva appena avuto un attacco di convulsioni quando è stata portata d’urgenza in ospedale e ricoverata a causa di una grave disidratazione. “Qualche mese fa non ero contenta del mio peso e un’amica ha detto che poteva aiutarmi”, ha spiegato la 26enne, “Il farmaco è pensato per far perdere peso a persone che hanno una corporatura molto grande. La quantità che ne assumevo era pensata per una persona di 100 chili, io ne pesavo poco più di 50”. La donna si è dichiarata pentita di avere assunto il farmaco: “Avrei voluto saperlo prima di prenderlo ma non lo sapevo e ho cominciato a iniettarmelo nella gamba. È stata la decisione peggiore che abbia mai preso”.

L’appello della star di Onlyfans: “Non prendetelo”

Quindi, approfittando della sua popolarità, la sorella di Kate Moss ha lanciato un appello: “Vi prego, se state pensando di prenderlo, non fatelo. Non ne vale la pena”. Tra gli effetti collaterali descritti da Moss ci sarebbero vomito, perdita di colore del viso e una drastica perdita di peso. “Preferirei morire piuttosto che prenderlo di nuovo”, ha aggiunto la modella, “L’ho usato per due settimane e non mi sono mai sentita così male in vita mia. Sono passata da 60 chili a 57 in pochi giorni, poi a 54 e quindi a 53. Non era una perdita di peso sana considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni e l’unica cosa che pensavo era che volevo smettere di prenderlo”.