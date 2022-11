Gloria Guida: “Le mie commedie sexy? Da educande rispetto a quello che vediamo oggi” Gloria Guida si racconta a Gente: “Facevo commedie sexy, ma erano da educande rispetto a quello che vediamo nei film oggi. Il cinema? È ancora maschilista”.

Gloria Guida è stata una stella assoluta del cinema italiano. Purtroppo, il suo prossimo film non sarà in sala ma in streaming: "Improvvisamente Natale" di Francesco Patierno, disponibile su Prime Video dal 1 dicembre. Le cose cambiano come racconta a Gente: "Sono un po' delusa che esca su una piattaforma. Speravo di rivedermi al cinema dopo così tanto tempo, ma mi rendo conto che il mondo è cambiato e che vendere il film ad Amazon sia oggi molto più vantaggioso".

Le commedie sexy

Gloria Guida cominciò la sua carriera come cantante, a 17 anni, poi sfondò nel cinema recitando nelle popolari commedie sexy degli anni Settanta. Resta nell'immaginario come la giovane liceale, bionda e maliziosa. Faceva le commedie sexy, ma nulla rispetto a oggi:

Erano da educande rispetto a quello che vediamo nei film oggi. Commedie ridanciane e pulite in cui si spiava dal buco della serratura e al massimo si vedeva mentre facevo la doccia o mi mettevo il pigiama. Pentita di essermi fermata? No, perché avevo fatto tanto, mi ero divertita e stancata moltissimo. Finivo un film il venerdì e ne cominciavo un altro il lunedì dopo: a volte facevo confusione con i ruoli. Poi ho scelto di seguire mia figlia fino all’adolescenza. A un certo punto è stata lei a dirmi: “Basta mamma, vai a lavorare!".

La storia d'amore con Johnny Dorelli

La storia d'amore con Johnny Dorelli dura da ben 43 anni. Il segreto? Tanto dialogo, come rivela Gloria Guida, ma non solo. Ecco come si fa a stare insieme per quasi 50 anni: