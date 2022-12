Gloria Guida e l’amore con Johnny Dorelli: “Una volta andai via di casa, ora non litighiamo più” Gloria Guida torna sul set 40 anni dopo l’ultima volta con il film “Improvvisamene Natale”. Intervistata dal settimanale F, ha raccontato la scelta di tornare a recitare e ripercorso anche la storia d’amore con il marito Johnny Dorelli, a cui è legata da 48 anni.

Gloria Guida torna sul set a 40 anni di distanza dall'ultima volta. Intervistata da il settimanale F, l'attrice ha spiegato il motivo per il quale reciterà di nuovo nella commedia Improvvisamente Natale di Francesco Patierno e ha poi parlato del rapporto con il marito Johnny Dorelli.

Perché Gloria Guida è tornata sul set

L'ultimo film in cui Gloria Guida ha recitato è stato Sesso e Volentieri di Bruno Corbucci del 1982. Poi la scelta di lasciare il set per dedicarsi a sua figlia Guendalina e a una "vita vera", come lei stessa l'ha definita nel corso dell'intervista:

Mi ero ritirata perché non volevo più una vita di parrucchieri, fotografi, vestiti, interviste. Era nata mia figlia e volevo una vita vera: da moglie, da madre, di famiglia. Volevo occuparmi di Guendalina senza delegare, darle quella serena quotidianità che i miei genitori avevano dato a me e a mio fratello

Oggi però, a distanza di 40 anni, ha deciso di tornare sul grande schermo con Improvvisamente Natale. Una grande emozione che la fa sentire come fosse il primo giorno di scuola:

Tornare a recitare è emozionante e non scontato, un po’ come il primo giorno di scuola. E non soltanto perché questa proposta è arrivata per caso e non me l’aspettavo; mi sono trovata in un cinema radicalmente cambiato rispetto a quello che avevo lasciato

Il rapporto con il marito Johnny Dorelli

Nel corso dell'intervista Gloria Guida ha poi ripercorso la sua storia d'amore con Johnny Dorelli, a cui è legata da ormai 48 anni. É stata l'attrice a fare il primo passo verso di lui, nell'autunno del 1979, proprio durante uno spettacolo teatrale di cui entrambi facevano parte:

Io mi stavo innamorando di Johnny e da un gioco di sguardi avevo capito che anche lui provava qualcosa, ma forse aveva paura, usciva da una brutta separazione con Catherine Spaak; oppure, semplicemente, era più timido di me. Così una sera mi sono fatta coraggio e in scena, invece del solito bacio a stampo sotto il velo, gli ho dato un bacio vero e lui non si è sottratto, anzi, non si staccava più dalle mie labbra.

Poi i sentimenti sono cresciuti rapidamente: la convivenza, il doppio matrimonio (prima in municipio e poi in chiesa), l'arrivo della figlia Guendalina. Un amore, quello tra Dorelli e Guida, che oggi è forte e solido ma che negli anni, come in quasi tutte le storie, ha attraversato momenti di gelosia e di difficoltà:

Mi sono trasferita a casa sua subito, senza pensarci. E l’ho sposato due volte: la prima in municipio, la seconda, dieci anni dopo, in chiesa: ci tenevo molto. E siamo ancora qui. Insieme da quarantaquattro anni. Sono tanti. Sono una vita. E sono volati senza stanchezze e senza che me ne rendessi conto. Non che tutto sia stato sempre una favola: anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà. Restare uniti è complicato: il matrimonio è lavoro.

Gloria Guida una volta è anche andata via di casa, tornando dai suoi, "giusto per smuovere le acque in casa nostra". Una lontananza che però non sarebbe durata a lungo: "Sapevo che due giorni dopo sarei tornata indietro. Ora non litighiamo più, ci stuzzichiamo al massimo".