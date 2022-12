Emma Marrone rivela quand’è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore: “Male, malissimo” Emma Marrone ironizza sulla sua vita sessuale poco attiva. “Ultima volta che l’hai fatto l’amore?”, è la domanda scomoda di un follower. “Dicembre scorso”, ammette Emma. “Quasi un anno fa. Lo so.. Devo iniziare a darla come se non fosse mia”, scherza su Instagram.

A cura di Giulia Turco

Emma Marrone ironizza sulla sua sete d’amore. Durante una sessione di domande e risposte piuttosto provocatorie con i suoi follower, la cantante ammette di non avere incontri ravvicinati con l’altro sesso da quasi un anno. Non manca la sua solita ironia, che come sempre sui social fa il pieno di consensi.

L'ultimo amante di Emma Marrone a dicembre 2021

"Ultima volta che l'hai fatto l'amore?", è la domanda scomoda di uno dei suoi fan. "Dicembre scorso", ammette Emma. "Quasi un anno fa. Lo so.. Male.. anzi malissimo.. Devo iniziare a darla come se non fosse mia", scherza tramite Instagram Stories. Con chi avrà avuto un bollente flirt lo scorso dicembre? Chissà. La cantante d'altronde è sempre molto riservata sulla sua vita privata e dopo le storie importanti con Stefano De Martino prima, Marco Bocci e Fabio Borriello poi, Emma non è mai stata paparazzata insieme a nessun uomo. Eppure almeno uno a quanto pare c'è stato nell'ultimo anno, lo avrà tenuto ben nascosto.

Emma Marrone pronta ad un figlio anche senza un uomo

Uomo o meno al suo fianco, la cantante non ha nessuna intenzione di rinunciare a diventare mamma, prima o poi. Emma ha infatti deciso di farsi conservare il suo tessuto ovarico, ergendosi a paladina di tante donne che, per avere un figlio con fecondazione assistita, sono costrette a spostarsi all’estero. “Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo”, si è sfogata in una recente intervista a Vanity Fair. Inoltre è sempre stata molto auto ironica sulla sua ricerca di un compagno di vita, nonostante stia benissimo così: “È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla terra: ce ne fosse uno che si fidanza con me”, ha scherzato.