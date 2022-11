“Ce ne fosse uno che si fidanza con me”, Emma Marrone ironica sugli 8 miliardi di persone al mondo Oggi la popolazione mondiale ha raggiunto gli 8 miliardi di persone. “Ce ne fosse uno che si fidanzata con me”, ha commentato ironicamente Emma Marrone su Twitter, scherzando sul fatto di non aver ancora trovato l’anima gemella.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 15 novembre, la popolazione mondiale ha raggiunto gli 8 miliardi. Un traguardo importante e senza precedenti, che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito "una pietra miliare nello sviluppo umano". Tantissimi i commenti arrivati sui social a tal proposito, tra chi ne ha una visione più scientifica e chi invece decisamente più ironica. Tra questi c'è Emma Marrone, che ha scherzato sul fatto di non aver ancora trovato la propria anima gemella nonostante la popolazione mondiale abbia subito una "crescita senza precedenti".

Il commento di Emma Marrone su Twitter

Come molti altri profili social, anche quello di Trash Italiano ha dato la notizia del traguardo raggiunto oggi, martedì 15 novembre. "È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla terra", si legge su Twitter. Tantissimi i commenti ironici arrivati sotto il post da parte degli utenti e anche di qualche personaggio del mondo dello spettacolo, come Emma Marrone, che ha scherzato sul fatto di non avere ancora un fidanzato. "E ce ne fosse uno che si fidanza con me", ha scritto la cantante salentina che è ormai single dopo una vita sentimentale turbolenta, dalla storia d'amore con Stefano De Martino a quella con Marco Bocci, passando per diversi flirt come quello con il modello Nikolai Danielsen.

La reazione degli utenti al commento di Emma Marrone

Diversi utenti hanno poi commentato la risposta di Emma Marrone, offrendosi simpaticamente come volontari e facendole capire che non è di certo l'unica in attesa dell'anima gemella tra 8 miliardi di persone. "Io sto aspettando da 28 anni", ha ribattuto la pagina di Trash Italiano. E poi ancora: "Se lo trovi, ti assicuri che abbia un fratello o un cugino per me?", "Magari è nato oggi, aspettiamo fiduciosamente 18 anni", "Emma ma chi ce lo fa fà".