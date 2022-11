Emma Corrin: “Bisognerebbe introdurre categorie gender neutral agli Oscar per persone come me” Emma Corrin in un’intervista alla BBC News ha lanciato un appello affinché le premiazioni cinematografiche diventino gender-free: “Quando si parla di categorie, è così necessario specificare se si viene nominati per un ruolo femminile o maschile?”.

La star di The Crown, Emma Corrin, si augura che nelle prossime cerimonie di premiazione cinematografiche venga aggiunta la categoria di genere neutro. In un'intervista alla BBC News ha detto la sua riguardo l'argomento sostenendo che "oggi le categorie non siano abbastanza inclusive". "È importante che tutti possano sentirsi riconosciuti e rappresentati".

L'appello di Emma Corrin

Emma Corrin, l'attrice 26enne già vincitrice di un Golden Globe e nominata agli Emmy per la sua interpretazione della principessa Diana, oggi si identifica come non-binaria e per i prossimi Oscar desidererebbe che le categorie non vengano distinte dal genere maschile e femminile. "È difficile per me al momento cercare di giustificare nella mia testa il fatto di essere non-binario ed essere nominata in categorie femminili. Quando si parla di categorie, è necessario specificare se si viene nominati per un ruolo femminile o maschile?" sono le sue parole alla BBC News. Secondo il suo parere bisognerebbe affrontare l'argomento nelle sedi opportune e si augura che in futuro ci sia un cambiamento: "Bisognerebbe parlare dei contenuti che offriamo per le persone non binarie, per le persone trans, queer. Quando più persone e attori interpreteranno questi ruoli ci sarà l'urgenza di affrontare la questione".

L'attrice, non riconoscendosi pienamente nel pronome femminile, nel 2021 chiese di utilizzare nei suoi confronti alternativamente il femminile e il plurale, definendosi "queer". "Penso che sia stato necessario per me essere aperta e onesta al riguardo, perché altrimenti mi sarei sentita percepita in modo sbagliato. Il mio essere non-binario non è in alcun modo un rifiuto della femminilità o della mia femminilità. È una sorta di abbraccio. Voglio ancora interpretare donne, la mia esperienza su questa terra è stata femminile e ora è molto fluida".

L'Academy sarebbe già al lavoro per modificare le categorie agli Oscar

Si legge sul tabloid della BBC News che l'Academy sarebbe già "impegnata sull'argomento". Starebbe conducendo ricerche e discutendo affinché non vengano fatte distinzioni di genere tra uomini e donne nelle future cerimonie di premiazione agli Oscar.