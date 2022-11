Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Abbiamo fatto sesso al GF Vip ma non si è visto” É una rivelazione piccante quella che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno affidato alle pagine del settimanale Chi: “Abbiamo fatto sesso nella casa del GF Vip, ma non si è visto”. Il loro amore è nato all’interno del reality e fin da subito è stato pieno di passione. Ora sono pronti a diventare marito e moglie.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a fare il grande passo. Intervistati dal settimanale Chi, la showgirl argentina e il fidanzato hanno ripercorso l'inizio della loro storia d'amore al Grande Fratello Vip e il momento della proposta di matrimonio, arrivata lo scorso 1 novembre in un romantico chalet in Trentino Alto Adige.

I dettagli della proposta di matrimonio

È stato Ignazio Moser a chiedere la mano di Cecilia Rodriguez lo scorso 1 novembre, condividendo poi su Instagram il video del romantico momento. "Ho cercato di farle una sorpresa per il nostro anniversario", ha spiegato l'ex gieffino tra le pagine del settimanale Chi. Era molto agitato tanto che, quando si è inginocchiato davanti alla fidanzata, si è creata una situazione di panico:

Organizzo tutto, arriviamo in montagna, ero in ansia da una settimana, preparo la stanza. In realtà mi ero preparato anche un discorso, mi sono inginocchiato, ma non riuscivo ad aprire i bottoni della tasca dove avevo messo l'anello, si era creata una situazione di panico più che romantica.

Ancora non c'è una data precisa per le nozze, anche se le rispettive famiglie sono state informate e Belen Rodriguez, sorella della sposa, sarà la testimone. "A me piacerebbe a maggio-giugno, dalle mie parti, verso Trento, ma forse non facciamo in tempo. Forse sarà ad ottobre, un matrimonio country", ha aggiunto Moser.

(Foto dal settimanale Chi)

"Nell'armadio del GF Vip solo un bacio"

Cecilia Rodriguez ha poi ricordato il momento del loro primo incontro, avvenuto due anni fa nella casa del GF Vip. "Mi è scattata una cosa dentro, con gli altri mi sono sempre lasciata andare, con lui provavo una sensazione diversa, contraria", ha raccontato la showgirl argentina. E ha poi svelato finalmente cosa è successo dentro l'ormai famoso armadio della casa più spiata d'Italia: "Eravamo molto focosi allora, ma nell'armadio c'è stato solo un bacio". Ma qualcosa di piccante, tra Cecilia e Ignazio nella Casa, è successa davvero: "Abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. C'era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…".