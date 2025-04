video suggerito

Gabriella Carlucci: "Perché non andrò mai a Ballando con le Stelle da mia sorella Milly" Gabriella Carlucci ha spiegato perché non andrebbe mai a Ballando con le Stelle, lo show condotto da sua sorella Milly. Oggi è lontana dalla tv e si definisce "imprenditrice del cinema", ma ammette che ad alcune condizioni potrebbe tornare.

A cura di Elisabetta Murina

Gabriella Carlucci è la sorella di mezzo di Anna e Milly Carlucci, nota conduttrice Rai. Oggi è "imprenditrice nel cinema", ma nel suo passato ci sono la politica e la televisione, in particolare programmi al fianco di Enzo Tortora e Gerry Scotti. Ballando con le Stelle, al fianco della sorella, non è però un'opzione.

La carriera in tv di ‘Super-Gabry'

Gabriella Carlucci ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai nei primi Anni Ottanta, quando ha affiancato Enzo Tortora a Portobello come invitata speciale: "Mi scelse perché non mi spaventava nulla. Facevamo 18 milioni di spettatori. Ero una sconosciuta, il giorno dopo la gente mi fermava per strada". Negli anni ha lavorato anche a Buona Domenica con Gerry Scotti, di cui ha un bel ricordo: "Mi faceva un sacco di scherzi. C’era un gioco in cui ci si attaccava in fronte un foglietto con il nome di un personaggio. Lui indovinava perché lo leggeva riflesso sul vetro dell’orologio. Mi prendeva in giro e io ci cascavo".

Carlucci si cimentò in imprese spericolate, dal bunjee jumping alla camminata sui carboni ardenti, che le valsero il soprannome di Super-Gabry: "Mi allenai con un team di stuntman. Il bungee jumping era la moda del momento. Ero felice, non vedevo l’ora. In America avevo frequentato la scuola di sopravvivenza per manager, ho imparato a controllare le emozioni. E in vacanza mi iscrissi alla scuola per trapezisti".

Il rapporto con la sorella Milly Carlucci: "Non andrò mai a Ballando con le Stelle"

Dopo la parodia che il Trio Lopez-Marchesini e Solenghi fece di lei e delle sorelle, Gabriella Carlucci promise una cosa: "Giurammo mai più in tv tutte insieme". Oggi è lontana dalla televisione da tempo ma, ha confessato, tornerebbe "per un programma di storia" o con uno che "possa mettere in contatto chi offre lavoro e chi lo cerca". E affiancare Milly Carlucci a Ballando con le Stelle? Per Gabriella questa non è una ipotesi, nemmeno in futuro: "Non andrò mai a Ballando, troppo scontato".