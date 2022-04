Floriana Secondi dopo l’Isola: “Quando sono tornata a casa mio figlio non voleva parlarmi” Floriana Secondi dopo l’avventura all’Isola dei Famosi fatta di alti e bassi è tornata a casa: a Verissimo oggi ha raccontato che il figlio e il compagno Angelo l’hanno criticata, “Ho capito i miei sbagli”.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'avventura all'Isola dei Famosi segnata da diversi scontri e malumori, Floriana Secondi è tornata a casa, eliminata nell'ottava puntata, e a Verissimo oggi pomeriggio si è detta contenta dell'esito del televoto. "Sono felice di essere tornata a casa, sono sincera. Mi avrebbe fatto piacere vincere, almeno arrivare tra i primi cinque, ma alcune mie qualità non si sono viste" ha detto prima di confessare di aver sbagliato atteggiamento nel reality. L'ex naufraga spesso ha avuto scatti d'ira e in diverse occasioni ha minacciato di abbandonare l'Honduras prima del previsto. "Mio figlio e il mio compagno Angelo mi hanno criticata quando sono tornata", ecco le sue parole durante l'intervista.

La confessione sull'Isola

Floriana Secondi ha parlato dell'Isola dei Famosi, reality dalla quale è stata eliminata nell'ottava puntata. "Sono stata una naufraga dispettosa, però avevo le mie ragioni. Non sono matta" ha spiegato.

Le persone che guardano l'Isola non sanno che è un reality tosto, il conto più difficile è la noia. Ho fatto tanto, ho pescato, ho fatto la guardia, ho fatto la boscaiola. Mi aspettavo che si vedessero queste cose in puntata, volevo essere celebrata. Ho imparato e capito i miei sbagli, mi sono persa sull'Isola, preoccupata troppo dell'atteggiamento degli altri e ho perso l'obiettivo. Mi sono persa e quindi mi sono arrabbiata. A 44 anni speravo di riuscire a gestire queste situazioni.

Il ritorno a casa di Floriana Secondi

L'ex naufraga ha raccontato di aver fatto i conti con il figlio e il compagno Angelo quando è tornata a casa: entrambi si sono arrabbiati con lei per l'atteggiamento avuto nei confronti del programma.