Elisabetta Gregoraci pronta per un nuovo show: “Ci sto lavorando, mi piacerebbe condurre un talk” Elisabetta Gregoraci, intervistata alla Mostra del Cinema di Venezia, ha parlato del suo futuro in televisione. Dopo Battiti Live, infatti, la rivedremo in nuovo programma al quale già sta lavorando, ma rivela di avere un sogno nel cassetto.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i tanti volti noti di cinema e tv che sono arrivati in Laguna in questi giorni, non poteva mancare Elisabetta Gregoraci. La showgirl, ormai habitué di Venezia, è stata intervistata da Superguida Tv, con cui ha parlato del suo futuro in televisione e anche dei suoi sogni nel cassetto, dicendosi pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

Il nuovo programma e il desiderio di un talk

Dopo il successo dell'ultima edizione di Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 prodotto da Radio Norba, in cui ormai già da qualche anno fa coppia fissa con Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci non disdegna l'idea di cimentarsi in nuovo avventure televisive. Stando a quanto dichiarato alla nota testata web, la showgirl sta già imbastendo il suo ritorno sul piccolo schermo: "Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto". L'ex gieffina, infatti, racconta che dopo aver provato varie tipologie di conduzione, sente di poter compiere un passo in una nuova direzione:

Mi piace molto il contatto con la gente e il pubblico e mi piacerebbe un domani condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una cosa come ‘confidarsi con Elisabetta’, ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie.

La partecipazione a nuovi reality

La partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è entrata negli annali della televisione e, infatti, il suo percorso nella casa più spiata d'Italia è ancora memorabile, ragion per cui l'idea che possa prendere parte ad un nuovo reality farebbe gola a non poche produzioni. La showgirl, però, risponde in maniera molto vaga alla domanda in questione, dicendo: "Il GF Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà". Nel frattempo, per non farsi mancare nulla, si è cimentata in veste di cantante, registrando con Alan Palmieri la canzone "Anno Zero":

Leggi anche Chi è Georgian Cimpeanu, il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis dopo Brian Perri