Eleonora Giorgi, l'amica Nicoletta Ercole: "Non la volevano ai David. Mi disse di salutarle Ornella Muti" Nicoletta Ercole, amica d'infanzia di Eleonora Giorgi, in un'intervista svela cosa le ha detto l'attrice nell'ultimo vocale che le ha inviato e parla del loro rapporto.

Nicoletta Ercole, costumista e amica di Eleonora Giorgi da quando avevano 13 anni, racconta al Messaggero la loro amicizia durata oltre 60 anni e rivela cosa si sono dette prima che l'attrice morisse. È a lei che Giorgi aveva confidato che al suo funerale, celebrato mercoledì 5 marzo nella Chiesa degli Artisti, avrebbe voluto una canzone dei Pink Floyd in sottofondo.

Nicoletta Ercole: "Eleonora Giorgi cominciò a parlare del suo funerale dopo la scoperta della malattia"

Per Nicoletta Ercole, Eleonora Giorgi era come una sorella. Le due si conobbero quando avevano solo 13 anni e il loro rapporto è continuato in ambito lavorativo: una attrice, l'altra costumista. Anche i rispettivi figli sono legati da una profonda amicizia. Ercole racconta che, poco dopo aver scoperto di essere malata, Giorgi iniziò a parlare del suo funerale. "Mi confidò che avrebbe voluto due brani in chiesa, "Wish you were here" dei Pink Floyd all'ingresso e a "Whiter Shade of Pale" all'uscita – spiega – Erano le canzoni della nostra adolescenza".

Nicoletta Ercole: "Mi disse di salutarle Ornella Muti"

Nicoletta Ercole ricorda alcuni episodi che ferirono Eleonora Giorgi, come quello dell'esclusione da Sanremo 2022, ma non solo: "È abbastanza surreale che quest'anno Bianca Balti, malata come lei, l'abbia ricordata. L'anno scorso non la volevano ai David di Donatello, poi grazie ad amici cari le fu concesso di consegnare il premio a Michele Riondino che aveva scoperto proprio lei". Le due si sono sentite per l'ultima volta circa dieci giorni prima della scomparsa dell'attrice:

Il suo ultimo messaggio vocale è del 22 febbraio. Lei mi disse: "Purtroppo questa è l'ultima volta che ci sentiamo, non ho più la forza di fare niente, di parlare, neanche di mettere un cuoricino. Le cure per il dolore mi stanno debilitando. Ti voglio bene, ti prego di dirlo anche a Francesca (Ornella Muti)". Erano molto amiche.