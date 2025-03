video suggerito

Ornella Muti e la sorpresa a Eleonora Giorgi nel giorno del loro ultimo incontro: “Quando la vide, rimase sbalordita” Ospite a La Volta Buona, Nicoletta Ercole ha svelato alcuni retroscena sull’amicizia tra Eleonora Giorgi e Ornella Muti. Quest’ultima, organizzò all’attrice una sorpresa in occasione della presentazione del libro di suo figlio Andrea Rizzoli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

296 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicoletta Ercole è un'amica storica di Eleonora Giorgi, che è venuta a mancare lo scorso lunedì dopo una diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nel 2023. La costumista, legata all'attrice da quando avevano 13 anni, è stata ospite a La Volta Buona e ha parlato del loro rapporto, facendo anche riferimento a Ornella Muti. L'attrice le avrebbe organizzato una sorpresa in occasione della presentazione del libro di suo figlio, Andrea Rizzoli. Ecco cosa ha detto.

Il rapporto tra Ornella Muti e Eleonora Giorgi

Visibilmente emozionata, Nicoletta Ercole ha raccontato a Caterina Balivo che l'ultima volta che ha sentito Giorgi risale a sabato 22 febbraio. L'attrice le aveva scritto un messaggio: "Nico mia, forse oggi è l'ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore che mi stanno facendo non mi dà più forze", le parole. Poi, un riferimento a Ornella Muti: "Ringraziala da parte mia", le aveva scritto Giorgi.

Ercole ha spiegato che a legare le due attrici era un'amicizia profonda e speciale: "Ornella Muti mi ha chiamata ogni giorno per mesi, per sapere come stesse". Il loro ultimo incontro risale allo scorso 28 gennaio, quando l'attrice e la costumista si erano organizzate per fare una sorpresa a Giorgi.

Volevo che Ornella Muti presenziasse alla presentazione. È arrivata a Milano, il suo ex marito Facchinetti l'ha presa alla stazione e l'ha portata sul posto. Non avevo detto niente a Eleonora, quando è arrivata e l'ha vista ed è rimasta sbalordita, da allora si è ricreato un rapporto intenso.

Giorgi, come spiegato dalla donna, teneva molto alla loro amicizia: "Quel giorno hanno ricordato la scena di nudo che girarono insieme in Storia Di Una Monaca Di Clausura. Muti l'ha ringraziata per essersi messa davanti a lei, in modo che si vedesse meno, essendo imbarazzata".