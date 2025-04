Davide Flauto, ex di Amici: “Nel litigio con la prof Celentano sono stato immaturo, non direi più certe frasi”

video suggerito

Davide Flauto è uno degli ex concorrenti di Amici. La sua partecipazione al talent risale al 2010, ma il cantante non terminò l'esperienza all'interno del programma, abbandonando lo show per motivi personali. In un'intervista a L'Architetto parla dei motivi della sua scelta e racconta come ha trascorso gli anni lontano dai riflettori.

Davide Flauto: "Ho abbandonato Amici per le mie fragilità"

Per Davide Flauto la scelta di abbandonare il reality è stata dettata da vulnerabilità interiori. "L'esperienza di Amici è stata intensa e formativa – spiega il cantante – Ogni talent show ha un ritmo serrato e una pressione che può pesare su chiunque, soprattutto su ragazzi giovani che magari non hanno ancora trovato pienamente la loro stabilità psico-emotiva". Se guarda indietro, sa che sono state le sue fragilità personali a spingerlo verso la decisione di abbandonare il talent, una decisione "necessaria per suo benessere": "Oggi vedo Amici come una grande opportunità: ti offre una visibilità incredibile, ma sta a ciascuno poi trovare il proprio modo di affrontare il post-talent". Alla domanda su come siano i rapporti con Maria De Filippi, chiarisce di considerarla una grande professionista: "Dopo Amici non ho avuto modo di risentirla direttamente, ma ho sempre nutrito grande stima per il suo lavoro. Tornare a collaborare con lei? Mai dire mai, la vita è imprevedibile!"

Davide Flauto sulla lite con Celentano: "Ero giovane e immaturo"

Di recente è tornato virale il video di una sua discussione con la maestra Alessandro Celentano. Il motivo della discussione tra loro era stato il rifiuto del cantante di indossare le scarpette di ballo durante una lezione del prof. "Non so cucire. Sono un maschio e sono lavori da donna" era stata la frase che aveva scatenato l'ira dell'insegnante, che dopo uno scontro verbale l'aveva invitato a lasciare la sala. A proposito della vicenda, spiega:

Il video l’ho condiviso anche io, non ci ho visto nulla da nascondere. Era un pezzo della mia storia che ho riguardato con affetto e tenerezza, un me stesso ancora giovane e immaturo. Alcuni utenti hanno dimenticato che ero un ragazzo di appena 21 anni. In un contesto di forte pressione, le reazioni possono essere istintive. Oggi non immaginerei mai di pronunciare certe frasi. Ma quell’episodio fa parte del mio passato e lo accetto con serenità.

Parla poi della reazione degli utenti al filmato: "Molti offendono senza contestualizzare. Una frase oggi può essere considerata misogina, ma al tempo non aveva la stessa valenza. Il mio intento non era sminuire le donne — chi mi conosce lo sa".