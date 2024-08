Chiara Francini e l’amore per Fredrik Lundqvist: “Coppia aperta? Per carità. Vogliamo ancora avere un figlio”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Chiara Francini ha lavorato a un nuovo progetto, ha prodotto e interpretato il film-documentario Coppia aperta quasi spalancata, che è stato presentato alle Giornate degli autori e da giovedì 29 agosto arriverà nelle sale. L'attrice si è raccontata in un'intervista, parlando anche della sua relazione con il fidanzato Fredrik Lundqvist.

Chiara Francini e l'amore per Fredrik Lundqvist

Chiara Francini ha rilasciato un'intervista a Gloria Satta per Il Messaggero nel corso della quale ha raccontato il suo progetto, ma ha anche parlato della vita privata. Al netto del titolo del documentario, lei e Fredrik Lundqvist non costituiscono affatto una coppia aperta:

Per carità, io sto da 18 anni con Fredrik e sono sempre stata monogama. Ma questo non mi impedisce di esplorare realtà diverse dalla mia. Il film è un viaggio all'interno della coppia senza ipocrisie né pregiudizi.

La gelosia che non c'è e la felicità ritrovata nei gatti

Chiara Francini, parlando della lunga relazione con il suo compagno, ha assicurato di non provare gelosia nei suoi confronti. Fredrik Lundqvist non gliene ha mai dato modo. Tuttavia, l'attrice preferisce non sfidare la sorte: "Non guarderei mai nel suo cellulare". Nel corso di questi diciotto anni insieme, tra loro c'è stata un'unica lite:

Abbiamo litigato una sola volta nel corso di un trasloco, evento traumatico che metterebbe in crisi chiunque. Ma dopo 18 anni di convivenza abbiamo trovato l'equilibrio e stiamo benissimo. Lui è nella società di produzione che ho creato con altri due amici. E il nostro progetto di avere un figlio è sempre in piedi.

E poi nella vita di Chiara Francini ci sono i suoi tre amatissimi gatti. Ama guardare le serie televisive accoccolandosi sul divano insieme a loro o lavorare al computer mentre Rollone, Hermès e Nej Nej dormono sulla scrivania: "È la felicità".