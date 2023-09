Benedetta Parodi: “Sogno uno show con mio marito Fabio Caressa. Sanremo? Se ci sarà mia figlia a cantare” Benedetta Parodi si racconta in un’intervista in cui ripercorre la sua carriera, ammettendo che mai avrebbe pensato di diventare famosa. La conduttrice sogna un programma col marito Fabio Caressa e, magari un Sanremo in cui a cantare ci sia sua figlia Matilde.

A cura di Ilaria Costabile

Benedetta Parodi è ormai uno dei volti noti del parterre televisivo italiano, i suoi programmi sono da sempre seguitissimi, come d'altronde anche la nuova stagione di Bake Off, ha esordito con un buon consenso da parte del pubblico in termini di ascolti. La conduttrice si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato che, in realtà, il suo sogno da bambina era quello di diventare una scrittrice: "Volevo scrivere un romanzo. Ho sempre coltivato la scrittura".

Il sogno nel cassetto di Benedetta Parodi

"Al liceo buttavo giù pièce teatrali che poi mettevamo in scena" rivela Benedetta Parodi che tra le tante cose che non si sarebbe mai aspettata di riuscire a conquistare nella sua vita e anche nella sua carriera è la notorietà: "Diventare famosa. Immaginavo una vita più anonima. Ho capito che il successo arriva quando fai quello che ti piace, non quando lo cerchi". Per alcuni il fatto di essere riconosciuti rappresenta un problema, un'invasione della propria privacy, per la conduttrice è completamente l'opposto: "Contro nessuno. Quando mi fermano per una foto è solo un gran piacere. Sono quella della porta accanto che la mattina va a fare la spesa e accompagna i figli a scuola".

Il rapporto con la sorella Cristina

Benedetta Parodi è però arrivata in tv quando sua sorella Cristina era già mezzobusto di Canale 5 e volto di Verissimo, di fatti i suoi primi anni sul piccolo schermo sono stati dietro la scrivania di Studio Aperto. Eppure, tra loro, mai un accenno di competizione: "Lei è la meno competitiva del mondo, anche se ha giocato a tennis e l’agonismo le piace. Ho imparato da lei come ci si comporta".

Cristina e Benedetta Parodi, fonte Instagram

L'amore per la sua famiglia, i figli e il marito Fabio Canessa

Una famiglia, la sua, dove pare esserci una certa predisposizione per l'arte e il lavoro nel mondo dello spettacolo. Matilde, la sua figlia maggiore canta, ha inciso il suo primo disco: "Siamo tutti emozionati", mentre Eleonora: "A lei piace la parte autorale del lavoro in televisione. Viene spesso con me sul set, ma mica per vedere la mamma: le piace la regia", infine Diego: "Lui è la mente matematica della famiglia. Ed è l’unico cui piace cucinare. Meno male: in tv di persone che cucinano ce ne sono già troppe!". Non poteva mancare Fabio Canessa, conduttore e commentatore sportivo: "Mi piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello con Fabio" ha rivelato Parodi, che con il marito è giunta alla soglia dei 25 anni di matrimonio, ma se lo aspettava:

Sì, altrimenti non mi sarei sposata. Il matrimonio è una cosa seria, ci si mette con tutte le forze. Vere mai. Momenti di incazzature sì, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare periodi di incomprensione anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio

Tra le cose che le piacerebbe fare ancora in tv, non le dispiacerebbe Sanremo, ma ad una condizione: "Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta".