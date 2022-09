Ballando, Guillermo Mariotto: “Raimondo Todaro? Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto” Guillermo Mariotto è pronto a tornare nella giuria di Ballando con le stelle e, in un’intervista, lancia una frecciatina a Raimondo Todaro.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha selezionato un cast che di certo desterà molta curiosità negli spettatori. Quanto alla giuria, invece, ha deciso di confermare la formazione di sempre. Tornano, dunque, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quest'ultimo sarà il solito peperino di sempre. Basta dare un'occhiata alle dichiarazioni rilasciate al settimanale Mio.

La frecciatina di Guillermo Mariotto a Raimondo Todaro

Guillermo Mariotto è tornato a commentare la scelta di Raimondo Todaro di lasciare il programma Ballando con le stelle, per approdare alla corte di Maria De Filippi. Il cinquantaseienne ha ammesso candidamente di non sentire la mancanza del ballerino nel programma di Milly Carlucci:

Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura.

Milly Carlucci e l'attenzione perché tutto sia perfetto

In passato, Raimondo Todaro ha parlato del desiderio di Milly Carlucci di "avere il controllo su tutto", perché è una perfezionista e vuole sincerarsi che tutto sia all'altezza del suo pubblico. Guillermo Mariotto ha detto la sua a riguardo e ha spiegato che la conduttrice gioca d'anticipo perché non ci siano problemi in diretta: