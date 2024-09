“Amadeus via dalla Rai perché non hanno dato un programma a sua moglie”: Giovanna Civitillo non ci sta e replica

Amadeus e Giovanna Civitillo si raccontano in un'intervista. Il conduttore è tornato a parlare del suo passaggio al Nove. Il debutto è previsto per domenica 22 settembre. La moglie, intanto, ha colto l'occasione per smentire una fake news sul suo conto. Nei mesi scorsi è circolata l'indiscrezione secondo la quale Amadeus avrebbe lasciato la Rai perché non è stata accolta la sua presunta richiesta di un programma da affidare a Giovanna Civitillo.

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Amadeus ha parlato del suo passaggio al Nove: "Ho bisogno di adrenalina, di nuove scommesse. Ho sempre avuto necessità di qualche battaglia da vincere, anche a 20 anni. Un conto è cambiare quando sei costretto a farlo, un conto sceglierlo. Allora sì, è un atto di coraggio, una scommessa. E ci vuole quel pizzico di follia che accomuna tutti quelli che decidono di cambiar vita". Poi, è tornato con la mente agli inizi della sua carriera quando "non ero certo figo" ed era molto timido, ma quando era davanti a un microfono "tutte le paure sparivano completamente".

Amadeus ha ribadito che è stato essenziale per lui avere accanto Giovanna Civitillo: "Mi fa riflettere e si occupa di tutto. È una donna di grande forza con la quale condivido tutto". A questo punto, la moglie è intervenuta e ha colto l'occasione per smentire una fake news circolata sul suo conto:

È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa. Così come nessun programma per me era previsto su Discovery. Sto bene a fare quello che faccio, piccole cose che devono convincermi. Il mio sogno è sempre stato quello di fare la ballerina e l’ho realizzato, ho ballato in teatro e in televisione. Con il tempo le priorità sono cambiate e ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia perché era la cosa che mi faceva stare meglio e mi rendeva felice.