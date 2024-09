video suggerito

Amadeus pronto al debutto su Nove, il messaggio porta fortuna della moglie Giovanna Civitillo Dopo l’addio alla Rai, Amadeus debutta su Nove con il Suzuki Music Party, in onda domenica 22 settembre in prima serata. Per l’occasione, la moglie Giovanna Civitillo ha voluto fargli un grande in bocca al lupo pubblicando un messaggio sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

360 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 22 settembre, in prima serata su Nove, va in onda il Suzuki Music Party. Si tratta del primo evento condotto da Amadeus sulla nuova rete dopo l'addio alla Rai. Una serata all'insegna della musica che rappresenta per il conduttore una pagina inedita della sua carriera televisiva. Per l'occasione, la moglie Giovanna Civitillo ha voluto fargli un in bocca al lupo.

Il messaggio di Giovanna Civitillo per Amadeus

"Ci siamo Amore mio, oggi inizia la tua nuova avventura", ha scritto Giovanna Civitillo su Instagram accompagnando il messaggio a una foto con Amadeus. Il conduttore, da stasera, sarà in onda su Nove. "Da oltre 20 anni , condividiamo ogni momento della vita privata e professionale, e so perfettamente quanta passione, dedizione e onestà metti in tutto quello che fai e soprattutto, so quanto ti piacciono le nuove sfide", ha continuato la moglie, che gli è sempre stata accanto in ogni nuova avventura televisiva e che lo sarà anche in questa occasione, pronta a difenderlo e mettere a tacere le fake news che circolano sul loro conto. "Divertiti e fai divertire il tuo pubblico come hai sempre fatto! In bocca al lupo", ha infine concluso Civitillo.

"Ho bisogno di adrenalina, di nuove scommesse"

Proprio in vista del suo debutto, Amadeus aveva parlato del suo passaggio a Nove in un'intervista al settimanale Oggi: "Ho bisogno di adrenalina, di nuove scommesse. Ho sempre avuto necessità di qualche battaglia da vincere, anche a 20 anni. Un conto è cambiare quando sei costretto a farlo, un conto sceglierlo. Allora sì, è un atto di coraggio, una scommessa. E ci vuole quel pizzico di follia che accomuna tutti quelli che decidono di cambiar vita".

Al suo fianco sempre la moglie Giovanna Civitillo, punto di riferimento: "Mi fa riflettere e si occupa di tutto. È una donna di grande forza con la quale condivido tutto". Poi la stessa Civitillo è intervenuta per smentire le indiscrezioni secondo cui il marito avrebbe lasciato la Rai perché a lei non volevano affidare un programma: "È una bufala enorme, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa".