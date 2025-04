video suggerito

Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni, l'ho riconosciuto ma non l'ho mai incontrato. Sono gelosissimo delle mie figlie" E sulla moglie Wilma Oliviero: "Le dissi 'Spostiamoci', lei capì 'sposiamoci' e disse di sì. Non ho voluto deluderla e l'ho sposata davvero".

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Borghese si è raccontato in un'intervista, sbottonandosi anche sulla sua vita privata. È sposato con Wilma Oliviero. Dal loro amore sono nate due figlie Arizona e Alexandra. Lo chef ha anche un figlio maschio nato da una precedente relazione, ma con lui il rapporto è più complesso. Attualmente, Borghese sta girando l’undicesima stagione del programma Quattro ristoranti.

Alessandro Borghese ha tre figli

Alessandro Borghese ha rilasciato un'intervista a Lorella Capparucci per Il Giorno. Lo chef ha avuto due figlie da Wilma Oliviero. Arizona è nata nel 2012, mentre Alexandra è nata nel 2016: "Sono gelosissimo di loro". Tuttavia, si impegna a non limitarle: "Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”. Borghese ha anche un figlio maschio, che non ha mai conosciuto:

Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto solo su Internet. Se nessuno di noi due ha fatto la prima mossa? Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare.

Come è nato l'amore con la moglie Wilma Oliviero

Galeotta fu un'intervista che fece incontrare Wilma Oliviero e Alessandro Borghese: “Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al “Tg rosa”, A “Ok, il prezzo è giusto”. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata”. E da quel giorno sono trascorsi diciassette anni. Esilarante il racconto di come è avvenuta la proposta di matrimonio. Erano in aereo e c'era una turbolenza. I passeggeri erano spaventati. Borghese notò due posti liberi più avanti:

Le ho detto: “Spostiamoci”. Ma lei capisce Sposiamoci. E risponde emozionata: siii. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero.