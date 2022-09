Alessandro Borghese: “Ho un figlio che non ho mai visto, da giovane non mi fidanzavo mai” Alessandro Borghese sta per tornare in tv con Celebrity Chef e ha ribadito ai giovani di scegliere il mondo della ristorazione per passione e non solo per soldi. Poi, il passaggio sul figlio mai conosciuto: “Da giovane non mi fidanzavo mai, l’ho saputo solo molto tempo dopo la sua nascita”.

A cura di Redazione Spettacolo

Alessandro Borghese, 45 anni, sta per tornare in tv con Celebrity Chef, in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì alle 19.10. Il suo ristorante si chiama AB – Il lusso della semplicità, ovvero ingredienti semplici cucinati in maniera lussuriosa. Una cena standard costa da 85-90 euro a 120 euro.

Le polemiche sull'approccio al lavoro dei giovani

In tema di personale e polemiche, rispetto a quanto dichiarato sui giovani di oggi che non vogliono fare la gavetta e si lamentano del lavoro che non c'è, ha spiegato:

Non è stato facile trovare personale nel mio nuovo ristorante a Venezia, ho fatto tantissimi colloqui. Nella ristorazione è cambiato tutto, i ragazzi hanno esigenze diverse rispetto al passato, che io cerco anche di capire. Parlo di orario, formazione, facilitazioni sanitarie. Di sicuro è e resta un lavoro molto impegnativo che si fa la sera, il sabato e la domenica, le feste comandate… Si deve sceglierlo per passione e non solo per soldi, che per fortuna ci sono e non sono pochi.

Quanto guadagnano i dipendenti di Alessandro Borghese

Quanto guadagnano i dipendenti dei suoi ristoranti: "Dipende dalle mansioni e dal curriculum. Conta quello che uno sa fare: se uno mi dimostra il suo valore, io glielo riconosco. Ma non si possono avere pretese senza essere all’altezza. Si parte da un minimo di 1400-1500 euro per un lavapiatti fino a 3-4 mila e oltre".

Alessandro Borghese e il figlio adolescente mai conosciuto

Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliviero

Sposato dal 2009 con la moglie Wilma Oliviero, dalla quale ha avuto due figlie, Arizona e Alexandra, Alessandro Borghese è papà di un terzo figlio mai visto. Il bambino sarebbe nato nel 2006, ben tre anni prima del suo matrimonio, e oggi avrebbe quindi 16 anni. Lo chef aveva già confessato di "occuparsene solo dal punto di vista legale", non avendolo mai incontrato e non avendo di lui nemmeno una foto: