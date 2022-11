Alessandra Celentano, la lite con De Filippi e le critiche: “Acida perché non faccio sesso? Pochezza” Alessandra Celentano racconta a Tv, Sorrisi e Canzoni l’unica lite avuta con Maria De Filippi nell’arco di 19 anni. Poi, replica a chi la giudica perché non fa sesso da 13 anni.

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Celentano, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato alcuni retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi. Inoltre, ha replicato a chi le ha rivolto battute spiacevoli, dopo avere dichiarato a Belve di non fare sesso da 13 anni: "Lo trovo di una pochezza infinita".

La replica a chi l'ha criticata per non fare sesso da 13 anni

Nell'intervista rilasciata a Belve, Alessandra Celentano ha dichiarato che la sua ultima relazione risale a 13 anni fa. A Tv, Sorrisi e Canzoni, l'insegnante di danza della scuola di Amici, è tornata sull'argomento: "Non è una scelta… io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria". E ha proseguito replicando alle critiche: "Se mi sono pentita di questa confessione? Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego. Alcuni hanno commentato: "È così acida perché non fa l'amore". Lo trovo di una pochezza infinita".

La lite con Maria De Filippi

Alessandra Celentano ha spiegato di avere un contratto annuale con la trasmissione Amici: "Come tutti quanti, non ho il posto fisso, anzi la "sedia fissa". Anche se mi piace molto questa sedia". In 19 anni, ha litigato con Maria De Filippi una sola volta. Celentano ha spiegato di nutrire grande rispetto per lei e di considerarla il suo "grande capo":

Abbiamo litigato una sola volta. Non ricordo neanche perché ci fosse quella situazione di tensione, quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti. Se c'è stima reciproca sai che si può sbagliare, l'importante è farlo in buona fede. C'è stato un solo episodio. Sarebbe strano se non succedesse: per me Maria è "il grande capo" e rimarrà sempre il mio capo. Per quanto abbiamo un bellissimo rapporto, ridiamo e scherziamo, cerco di non oltrepassare mai il limite. Lo stesso che pretendo io dagli altri.

Più litigarello, il rapporto con Raimondo Todaro: "A livello professionale io e lui ci scontriamo su tutto: io preferirei scaldarmi meno, ma credo che sia dovuto all'amore per il nostro lavoro e per i ragazzi. A livello personale, invece, siamo completamente diversi ma ridiamo e scherziamo insieme".