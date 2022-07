Aida Yespica rivede il figlio Aron: “È finito un calvario durato due anni e mezzo, quante lacrime” Aida Yespica ha potuto riabbracciare il figlio Aron. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato il suo calvario durato due anni e mezzo.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Aida Yespica ha avuto modo di riabbracciare il figlio Aron, che non vedeva da più di due anni. Così è finito il calvario della cantante e modella, che ha immortalato l'emozionante incontro in un video. A novembre, il figlio nato dalla relazione con Matteo Ferrari, festeggerà 14 anni.

Perché Aida Yespica non ha visto il figlio Aron per due anni e mezzo

Aida Yespica ha concesso un'intervista al settimanale Chi, nella quale ha spiegato perché non ha potuto vedere suo figlio per due anni e mezzo. La pandemia e alcuni problemi burocratici, le hanno impedito di raggiungere Aron:

"L'avevo visto l'ultima volta a dicembre 2019, due anni e mezzo fa. A inizio del 2020, aspettavo il passaporto venezuelano per partire; quando è stato rilasciato, a marzo, la pandemia era esplosa in tutto il mondo. Ho chiesto il visto per gli Stati Uniti, ma in tutto questo tempo mi è stato cancellato per quattro volte a causa del Covid. Il calvario è finito due settimane fa. Quando ho ottenuto il visto, sono scoppiata a piangere".

Come stanno trascorrendo questi giorni insieme

Aida Yespica, poi, è tornata con la mente a questi anni difficili, in cui poteva vedere il figlio solo in videochiamata: "È stata la sofferenza più grande, quante lacrime". La showgirl ha fatto sempre tutto il possibile per essere presente nella vita del figlio anche quando, nel 2016, è andato a vivere a Miami con il suo ex compagno Matteo Ranieri, che descrive come "un papà presente, severo ma tenero, responsabile" che ha reso Aron "un ragazzo felice". Poi, finalmente, il 6 luglio lo ha riabbracciato:

Leggi anche Marlee Matlin rompe il silenzio sulla morte di William Hurt, nel 2009 lo accusò di abusi e violenze