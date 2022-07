Aida Yespica riabbraccia il figlio Aaron dopo due anni e mezzo lontani: “Quanto sei cresciuto” Aida Yespica può riabbracciare finalmente il figlio Aaron, oggi 13enne, dopo due anni e mezzo lontani a causa del mancato visto: la modella venezuelana ha stretto a sé il suo Aaron, poi “Quanto sei cresciuto”.

A cura di Gaia Martino

Aida Yespica finalmente riabbraccia il figlio Aaron dopo due anni e mezzo lontana da lui. Nel 2020 la modella venezuelana raccontava nel salotto di Lorella Boccia, nel programma Rivelo, di avere problemi con il suo passaporto e per questo motivo non poteva raggiungere il figlio che vive a Miami con il padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari. Lo scorso Natale lamentava ancora la lontananza: "Per poter entrare in America ho bisogno del visto" spiegava. Nelle ultime ore ha finalmente potuto raggiungerlo e su Instagram ha documentato l'atteso abbraccio. "Quanto sei cresciuto" gli ha detto mamma Aida mentre lo stringe a sé.

Aida Yespica commossa riabbraccia il figlio Aaron

Aidda Yespica ha finalmente riabbracciato il figlio Aaron dopo due anni e mezzo di lontananza. Non poteva raggiungerlo a Miami perché le era scaduto il visto e ha dovuto aspettare tutto questo tempo per procurarselo. "Finalmente ti posso abbracciare vita mia. Mi sei mancato un mondo, quanto sei cresciuto" ha scritto la modella come testo sul video condiviso tra le stories.

Perché il figlio di Aida Yespica vive a Miami con il padre

Raccontò lei stessa in un'intervista il motivo per il quale era costretta a far vivere il figlio lontano da lei. A causa di una truffa subita si era ritrovata senza soldi e così decise, insieme al padre, che sarebbe stato meglio per lui vivere a Miami "dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali". La scelta migliore per garantirgli un futuro ma che non le ha permesso di vederlo per oltre due anni. In lacrime a Rivelo nel 2020 raccontava: