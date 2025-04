video suggerito

Adriana Volpe: "Fuori da BellaMà dopo l'intervista a Verissimo, Pierluigi Diaco si è offeso con me" In un'intervista Adriana Volpe spiega il perché sia terminata la sua collaborazione lavorativa con Pierluigi Diaco. Il motivo è legato al chiarimento della conduttrice con Giancarlo Magalli, avvenuto negli studi di Verissimo invece che in quelli di BellaMà.

Adriana Volpe, intervistata dal quotidiano Libero, torna sulla vicenda della fine della collaborazione lavorativa con Pierluigi Diaco. La conduttrice spiega i motivi del loro brusco allontanamento, confermando quanto ricostruito da Fanpage.it tempo fa. Il motivo dei dissapori tra i due è legato alla vicenda legale che la vedeva coinvolta con Giancarlo Magalli. Quest'ultimo aveva annunciato di aver fatto pace con Volpe e l'idea di Diaco era quella di ospitare l'incontro tra loro nel suo programma BellaMà. Volpe, però, non era d'accordo con questo progetto.

Adriana Volpe: "Diaco si è offeso con me per la mia intervista a Verissimo"

Il 27 ottobre scorso Adriana Volpe è stata ospite a Verissimo insieme a Giancarlo Magalli. Nel corso della puntata i due, a 7 anni dalla controversia legale che li vedeva coinvolti, si sono riappacificati. Il conduttore era stato condannato a risarcirla di 5mila euro per diffamazione aggravata. Volpe spiega che a Pierluigi Diaco quell'intervista non è andata giù:

Si è molto offeso perché quella pagina televisiva voleva scriverla lui. Dopo la mia partecipazione a Verissimo si è interrotto il mio rapporto lavorativo con BellaMà. Però come si dice si è chiusa una porta e si è aperto un portone perché da RaiDue sono passata a RaiUno, dove sono stata accolta da Caterina Balivo a La volta Buona e contestualmente sono stata scelta per Ne vedremo delle belle. Quindi che dire? Auguro a Pierluogi il meglio e spero di riuscire a prendermi un caffè con lui presto.

Adriana Volpe sulla vicenda legale con Magalli: "Ha segnato il mio percorso lavorativo"

Adriana Volpe sostiene che la controversia legale con Giancarlo Magalli abbia segnato il suo percorso lavorativo: "Sono stata messa tanto alla prova e oggi per me è importante aver chiuso dopo tanti anni di sacrifici e lacrime, dispendio di energie, soldi, avvocati ed essere riuscita a sentirmi molto più leggera". Per lei era fondamentale lasciarsi tutto alle spalle per non sentirsi "più inquinata da quella storia". Al momento la rende felice condividere salotti televisivi con lui e riuscire a vederlo con altri occhi: "Non escludo la possibilità di poter lavorare di nuovo in futuro con lui. Se dovesse accadere sarebbe veramente il superamento totale di questa vicenda". Nono nega che sarebbe emozionata nel co-condurre Sanremo o nel partecipare a Ballando con le stelle, il suo vero desiderio è un altro: "Tornare nel daytime con quello che è il mio pubblico, è ciò che mi auguro di più per il prosieguo del mio cammino lavorativo".