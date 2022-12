Wanda Nara torna vicina a Icardi, la reazione di L-Gante: “Insulti, urla e calci al cancello” Il recente riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbe provocato una furiosa reazione da parte di L-Gante, descritto come l’ultima fiamma della soubrette. Il rapper avrebbe provato a incontrare l’argentina e, non riuscendoci, avrebbe perso la testa.

A cura di Stefania Rocco

É una reazione priva di controllo quella che i media argentini attribuiscono a L-Gante, rapper indicato come l’ultima fiamma di Wanda Nara. La showgirl si è recentemente riavvicinata al marito Mauro Icardi, complice anche un viaggio riparatore alle Maldive che li ha visti nuovamente comportarsi come una coppia. Questo improvviso colpo di scena avrebbe fatto arrabbiare il musicista, determinato a riconquistare Wanda. Ma il rifiuto di lei di incontrarlo, secondo quanto ha fatto sapere il giornalista Guido Zaffora durante la trasmissione Es por Ahí, avrebbe fatto infuriare L-Gante.

“L-Gante ha avuto un esaurimento nervoso”

L’episodio raccontato dalla stampa argentina si sarebbe verificato venerdì scorso, intorno alle 19.30. Wanda avrebbe cercato di evitare un incontro con L-Gante e quel rifiuto avrebbe innescato la reazione scomposta dell’uomo. “Era ieri, le 7.30 del pomeriggio, c'era molta gente che circolava nel palazzo per una festa dei vicini. Quello che è successo è che Wanda ha proibito a L-Gante di entrare: è arrivato, la sicurezza ha controllato la lista e non c'era”, ha fatto sapere Zaffora, “L-Gante ha avuto un totale esaurimento nervoso, follia e ha iniziato a prendere a calci il cancello, è scoppiato un tremendo scandalo con la sicurezza. Ci ​​sono stati insulti, urla, mi dicono anche che Wanda ha tentato di uscire dal palazzo e ha urtato un'auto”.

Il riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Nulla di chiaro emerge nemmeno dal rapporto tormentato tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo le foto del viaggio di coppia alle Maldive e i rumors circa un sesto figlio in arrivo, i due sarebbero tornati ad allontanarsi. Lo ha fatto sapere, a sorpresa, la stessa Wanda via Instagram. In risposta alla domande di una fan che le aveva chiesto se le foto scattate alle Maldive con Icardi rappresentassero un ritorno di fiamma, Nara ha scritto: “Ci ho provato perché credo che una storia di tanti anni meriti una possibilità, ma non ha funzionato”. Nessuna rappacificazione, dunque. Almeno stando alla versione della showgirl.