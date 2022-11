“Wanda Nara incinta del sesto figlio”, il gossip della stampa argentina dopo la pace con Icardi Stando a quanto riporta la stampa argentina, Wanda Nara sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo dal marito Mauro Icardi. Sarebbe questo il motivo della loro riconciliazione, annunciata sui social non molto tempo fa con alcuni scatti di una fuga d’amore alle Maldive.

A cura di Elisabetta Murina

Wanda Nara incinta del sesto figlio. É questa l'indiscrezione lanciata dalla stampa argentina, secondo la quale l'imprenditrice sarebbe in dolce attesa di un altro bebè e questo sarebbe il motivo della riconciliazione con Mauro Icardi. Solo qualche giorno fa i due avevano pubblicato alcune foto di un viaggio insieme alle Maldive, che aveva ufficialmente riportato il sereno dopo la crisi.

Wanda Nara potrebbe essere incinta del sesto figlio

Stando a quanto riporta il quotidiano argentino Caras, Wanda Nara sarebbe di nuovo incinta. Si tratterebbe del terzo figlio dall'ex marito Mauro Icardi e il sesto per lei, già mamma di altri tre bambini nati in precedenza. La stampa argentina è certa di questa indiscrezione e sostiene anche che proprio la gravidanza potrebbe essere il motivo della riconciliazione lampo con il calciatore. Tuttavia, dalle foto pubblicate durante la loro fuga d'amore alle Maldive non sembrano esserci segni sospetti di un bebè in arrivo, ma ad avvallare l'indiscrezione ci sono gli screen dei messaggi che Icardi ha condiviso sui social. Si tratta di messaggi scambiati su Whatsapp con la moglie che parlano chiaro riguardo al loro rapporto: "Grazie per un altro bellissimo viaggio. Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me".

La riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

A meno di sei mesi dal momento in cui l’imprenditrice argentina aveva annunciato la separazione, è un post su Instagram a chiarire che la crisi è stata definitivamente superata: Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. A riavvicinarli un viaggio alle Maldive che si sono concessi insieme ai loro figli, raccontato con diversi scatti sui social. Uno di questi, condiviso dal bomber del Galatasaray, ritrae la coppia insieme abbracciata davanti allo specchio. “Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”, ha scritto come didascalia aggiungendo un altro tassello alla loro riappacificazione.