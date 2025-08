Viola Valentino: “Elodie una mia erede? Mai ascoltato una sua canzone, i miei scatti osé erano da educanda”

Tra le artiste più chiacchierate della musica italiana di oggi c'è sicuramente Elodie. La cantante fa spesso parlare di sé anche per la disinvoltura con cui mostra le sue mise particolarmente sensuali. Per questa ragione è stata associata ad un'altra icona della musica, ovvero Viola Valentino che con il suo brano Comprami, scalò le classifiche degli Anni Ottanta. L'artista, però, commenta questo accostamento facendo delle precisazioni.

Viola Valentino commenta il paragone con Elodie

"I miei scatti osè erano da educanda" dice la cantante al settimanale Nuovo per poi aggiungere: "Sono esibizioni gratuite che nulla hanno a che fare con la musica. Non serve togliersi le mutande". Viola Valentino, che in passato è stata considerata l'immagine per eccellenza della sensualità trasposta in musica, dichiara:

Essere considerata la regina dell’eros musicale mi fa piacere perché penso che sia un riconoscimento alla mia personalità umana e artistica. Voglio precisare però, di non essere mai stata volgare. Per quanto riguarda il mio successo più grande, voglio chiarire che nel testo chiedo al mio uomo di “comprarmi” con l’amore e la tenerezza, non certo con il denaro.

Alla domanda se l'ex allieva di Amici e ormai pop star a tutti gli effetti, possa davvero essere considerata la sua erede, la cantante ha le idee piuttosto chiare e sottolinea ancora una volta come l'esibizione del suo corpo, entro certi limiti, non è mai stata finalizzato ad altro:

