Victoria Beckham: “David mi ha ricattata emotivamente per farmi tornare con le Spice Girls”

Nella nuova docuserie Netflix a lei dedicata, Victoria Beckham ha svelato un retroscena inatteso sulla reunion delle Spice Girls del 2008. L'ex Posh Spice ha rivelato che fu il marito David a convincerla a partecipare al tour, usando quella che lei stessa ha definito una strategia di "ricatto emotivo genitoriale". La miniserie porta il suo nome, Victoria Beckham, è divisa in tre parti e ripercorre il suo percorso personale e professionale.

"David mi diceva: È importante per i bambini"

"David mi diceva: ‘È davvero importante per i bambini vederti fare questo'", ha raccontato l'ex Posh Spice. E poi ha aggiunto, con evidente ironia: "Mi ha fatto il mum-guilt!", l'ha ricattata emotivamente, facendola stare male in quanto madre. Nella docuserie, così come in quella precedente, interviene ovviamente anche Beckham a dire la sua: "I nostri figli non erano in giro quando la loro mamma era una Spice Girl!". Un argomento difficile da contrastare per Victoria, che all'epoca della reunion aveva già costruito una famiglia con Brooklyn, oggi 26enne, Romeo, 23, Cruz, 20, e Harper, 14. I loro figli non avevano memoria diretta del fenomeno globale che aveva trasformato loro madre in un'icona pop negli anni Novanta.

"Tornare a essere una Spice non è stato semplice"

Il racconto, però, è quello di una donna che non si sentiva più al suo posto. "Non è stato semplice. Non ero stata Posh Spice per così tanto tempo. È stato bello tornare con loro", ha ricordato Victoria nella docuserie. Eppure, proprio durante quel tour del 2008, è arrivata una rivelazione che avrebbe segnato il suo futuro. "È stato bello celebrare le Spice Girls, ma è stato durante quel tour che ho capito di non appartenere più a quel palco. Era stato divertente, ma non era più quello che amavo", ha dichiarato l'ex popstar. Una presa di coscienza che spiega perché, quando il gruppo si è riunito nuovamente nel 2019, Victoria ha deciso di non partecipare.

Le tensioni con Mel B

La docuserie ha rivelato anche alcune crepe nei rapporti tra le ex compagne di gruppo. Victoria ha ammesso di essersi sentita "ferita" da un commento di Mel B. "Non molto tempo fa, Melanie B mi ha detto: ‘Non dimenticare da dove vieni'. Questo mi ha davvero turbata", ha confessato Victoria. La risposta dell'ex Posh Spice è stata netta: "Non ho mai dimenticato da dove vengo. Non ho mai dimenticato che Posh Spice è la ragione per cui sono seduta qui ora. Poteva anche essere scontrosa, ma in realtà era fantastica".