Veronica Ursida, da Uomini e Donne allo studio di Giletti: “Anch’io tradita con una ‘Twingo'” Nel 2020 è stata tra le protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne. Dopo la conoscenza con Giovanni Longobardi Veronica, mamma di un ragazzo, ha lasciato il programma. Oggi è opinionista nel talk di Giletti, dove si occupa per lo più di dinamiche sentimentali e di relazioni tossiche.

A cura di Giulia Turco

Veronica Ursida è l’ex dama del trono over che, non avendo trovato l’amore a Uomini e Donne, ha chiuso con il dating show nel 2021. Oggi però non è scomparsa dalla tv, anzi, ricopre un nuovo inedito ruolo. Da qualche tempo infatti è ospite nel parterre di Non è l’Arena, il talk di Massimo Giletti he affronta diversi temi di attualità, con il ruolo di opinionista.

L'intervento di Veronica Ursida sul caso Shakira e Piqué

È soprattutto nel corso della puntata di domenica 15 gennaio del talk che Veronica è stata notata dal pubblico. La sua presenza in studio era legata alla discussione attorno al tema dei tradimenti nelle coppie vip. Da Francesco Totti, del quale si è parlato partendo dall’intervista di Mauro Caucci (ex marito di Noemi Bocchi) al discusso scambio di provocazioni tra Shakira e il suo ex Gerard Piqué. “Noi donne tradite, laniamo sentita tutte una canzone del genere. Fantastica. Bravissima”, ha detto a proposito della hit lanciata dalla star latina. Incalzata da Giletti sull’argomento, Veronica ha ammesso: “Anch’io sono stata tradita nella mia vita e ho pensato ‘Hanno tradito me con un Casio o una Twingo‘, qualcosa del genere. Vi meritate questo”.

Chi è Veronica Ursida ex dama di Uomini e Donne

Veronica ha 41 anni ed è originaria di Roma, dove vive e lavora. Nasce come wedding planner, arrivando a collaborare anche con Enzo Miccio, ma il sogno nel cassetto è quello di avere un ruolo nel mondo della tv. Nel 2020 approda nel parterre di Uomini e Donne, dove conosce Giovanni Longobardi. Lasceranno insieme il programma, salvo poi lasciarsi qualche tempo dopo. In seguito ha chiesto alla redazione di poter rientrare per rimettersi in gioco, ma l’opportunità non le è stata concessa. Mamma di un ragazzo, oggi non sappiamo se Veronica sia single o meno. A ‘Non è l'Arena’ si occupa principalmente di tematiche sentimentali e di relazioni tossiche. Il suo sogno? Quello di partecipare al Grande Fratello Vip.