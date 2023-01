Colpo di scena nella storia tra Shakira e Piqué, spunta un’altra donna: “Quella nel video sono io” Anna Tormo Mampel pubblica una serie di tweet con cui riscrive parte della storia del tradimento di Piqué a Shakira: “Adesso basta”.

Dire che tra Gerard Piqué e Shakira volano stracci è un eufemismo. Nonostante in mezzo ci siano due bambini, i loro figli Milan e Sasha, i due ex compagni – dopo un apparente periodo in cui sembravano aver seppellito l'ascia di guerra per trovare un accordo circa la separazione che accontentasse tutti, cosa in effetti avvenuta alla fine dello scorso anno – adesso se le stanno dando metaforicamente di santa ragione, non risparmiandosi alcun colpo basso.

Shakira e Gerard Piqué quando erano felici assieme

L'uscita dell'ultimo singolo della cantante colombiana in collaborazione col Dj e produttore argentino Bizarrap ha distrutto ogni record precedente di visualizzazioni su YouTube ed ascoltando il testo non è difficile capire perché: un attacco così diretto a qualcuno attraverso una canzone non si era mai visto, con annesse sprezzanti strofe dedicate alla nuova compagna dell'ex calciatore del Barcellona, la giovanissima Clara Chía Martí.

Clara Chía Martí è la nuova fiamma di Piqué dopo l’addio a Shakira

Dal canto suo Piqué aveva risposto con l'arma della tagliente ironia, sfoggiando quell'orologio Casio e quell'auto Twingo che Shakira aveva citato nella sua canzone come sinonimo del basso livello della 22enne Clara paragonata a lei in quanto Rolex e Ferrari. Anche i suoceri della 45enne cantante erano entrati nella vicenda, con tanto di pupazzo di una strega esposto da Shakira verso l'abitazione della madre del calciatore, sua vicina di casa a Barcellona.

Tutte azioni che danno il senso della rabbia profonda che la cantante di Barranquilla nutre per il tradimento consumato da Piqué, che ha portato alla loro separazione dopo 12 anni. Dall'amore si è passato al disprezzo più totale, senza alcun limite nel mettere in piazza bugie e colpi bassi. E adesso nella vicenda irrompe – con l'ennesimo colpo di scena – un'altra donna: un'amica del calciatore che riscrive parte della storia con alcuni post pubblicati su Twitter.

Anna Tormo Mampel è l’amica di Piqué che lo difende: somiglia molto a Clara, ma non è lei…

I media spagnoli nei giorni scorsi avevano fatto lo scoop che la 22enne studentessa Clara fosse l'amante di Piqué già a metà del 2021 (la relazione con Shakira è andata in crisi ad inizio 2022 e la separazione è arrivata a giugno), adducendo come prova il fatto che la ragazza facesse la sua breve comparsa in un video girato da Piqué nella sua casa di Barcellona quando Shakira era lontana assieme ai figli. Tutto falso secondo Anna Tormo Mampel, che svela che la donna ritratta nel video è lei, non Clara.

La presunta Clara nel video del 2021 a casa di Piqué e Shakira: la cantante era fuori Barcellona coi figli

Non ci sarebbe stata dunque da parte di Piqué nessuna tresca che lo avrebbe indotto – parecchi mesi prima della crisi ufficiale del suo rapporto con Shakira – a portare l'amante nella casa dove viveva con la madre dei suoi figli. La bionda che nella diretta Twitch con Ibai Llanos si vede prima a lato dello schermo e poi di spalle mentre si allontana non è assolutamente Clara Chía Martí, come spiega in maniera molto decisa Anna Tormo su Twitter, rispondendo ad un post che rilancia quella versione dei fatti: "ADESSO BASTA, la persona in questo video sono io".

La donna precisa che le sembra "ridicolo" dover dare spiegazioni in merito, ma vista la piega presa dalla situazione ha deciso di uscire allo scoperto per confermare che è lei la persona che compare nel filmato, perché quel giorno doveva aiutare Piqué per un problema tecnico che aveva con la trasmissione, dato che lavorano insieme da anni: "È assolutamente ridicolo che debba spiegarlo, ma visto il livello… Quel giorno c'era il primo streaming che Gerard stava facendo da casa e sono andata ad aiutarlo con tutte le cose tecniche su Twitch, visto che lavoro con lui da molto tempo, da anni. E a chi dice che il video dice ‘Clara' (perché così l'ha sottotitolato un programma spazzatura) io vi dico: quella si chiama MANIPOLAZIONE, come il 99% delle cose che vi dicono". Una difesa appassionata: almeno questo Piqué non l'ha fatto…