video suggerito

Djokovic clamorosamente fuori dagli US Open dopo il ko con Popyrin: “Ho giocato il mio peggior tennis” Clamoroso colpo di scena agli US Open: Novak Djokovic eliminato dal torneo dopo il ko contro l’australiano Alexei Popyrin. Il campione in carica va fuori 24 ore dopo il ko di Alcaraz. Anche Musetti è stato eliminato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clamoroso colpo di scena agli US Open: Novak Djokovic eliminato dal torneo dopo il ko contro l'australiano Alexei Popyrin. Il campione in carica, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, va fuori contro il numero 28 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Ennesimo ribaltone del torneo di New York dopo l'inaspettata eliminazione di ieri da parte di Carlos Alcaraz. Djokovic per la prima volta dal 2017 chiuderà il 2024 senza uno Slam vinto. Epilogo incredibile per il 37enne serbo che a fine partita ha fatto mea culpa per quanto visto sul cemento di Flushing Meadows.

“Ho giocato una partita orribile – ha spiegato subito Nole in conferenza stampa -. Uno dei peggiori tennis che abbia mai giocato in vita mia. Il servizio è stato di gran lunga il peggiore di sempre". Djokovic è sembrato subito incapace di prendere in mano la partita subendo l'entusiasmo e il carattere dell'australiano che sicuramente dal punto di vista fisico e mentale ha dimostrato di essere in grande condizione. A questo punto per Sinner si apre un'autostrada davanti consapevole che due dei tre grandi favoriti alla vittoria (compreso l'azzurro ndr) sono stati già eliminati.

Djokovic fuori dagli US Open.

Le parole di Djokovic dopo il ko contro Popyrin: "Ho servito molto male"

"Ho servito molto male e su questo campo invece bisogna battere benissimo altrimenti non puoi vincere – ha detto Djokovic provando a spiegare un po' cosa sia accaduto in questa partita -. Alexei è in forma ed è stato molto bravo. Devo ammettere che, per le mie condizioni attuali, arrivare al terzo turno è stato un successo". Il serbo fa sapere come la sua condizione fisica in questo momento sia davvero non ottimale: "Ho speso molte energie per vincere l’oro alle Olimpiadi e sono arrivato qui stanco mentalmente e fisicamente. Ma ero senza benzina".

Dopo Alcaraz e Djokovic anche Musetti va fuori dagli US Open

Djokovic cerca comunque di guardare avanti senza arrendersi. "Non è bello trovarsi in una situazione del genere. Ma bisogna accettare che accadano certe cose, la vita va avanti. Da domani penserò a cosa fare”. Il record dei 25 Slam vinti per Nole resta dunque l'obiettivo principale in questo momento. Nel frattempo, oltre ad Alcaraz e Djokovic, anche l'altro componente del podio di Parigi va fuori. Lorenzo Musetti infatti è stato sconfitto da Brandon Nakashima in quattro set (6-2 3-6 6-3 7-6) chiudendo anzitempo il suo torneo insieme allo spagnolo e al serbo.