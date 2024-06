video suggerito

Vera Gemma ha un nuovo amore, le foto con il rapper 20enne Misha Carry che ufficializzano la storia Vera Gemma ha ritrovato l’amore: l’attrice e cantante ha pubblicato su Instagram alcune foto in compagnia di Mihail Fulga, in arte Misha Carry, rapper 20enne. Tra loro una differenza di età di oltre 30 anni, che non rappresenterebbe però un problema. La frequentazione sarebbe iniziata circa tre mesi fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vera Gemma ha ritrovato l'amore. Dopo il breve flirt con Gue Pequeno, di cui ha parlato a Verissimo lo scorso gennaio, l'attrice e cantante ha voltato pagina e su Instagram si è mostrata in compagnia di Mihail Fulga, il cui nome d'arte è Misha Carry, rapper 20enne.

Le foto che ufficializzano la storia con il trapper Misha Carry

È stata la stessa Vera Gemma, con alcune foto su Instagram, a ufficializzare la sua nuova storia d'amore. Negli scatti condivisi sui social, l'attrice si trova a Roma in compagnia di Misha. I due passeggiano tenendosi per mano, vestiti in stile country, mentre si guardano con passione. "Arte ed energie", si legge ad accompagnare le immagini. Stando a quanto riporta Dagospia, i due si frequentano da tre mesi e la scintilla sarebbe scoppiata durante la collaborazione per il nuovo brano di Gemma, Tigre di Razza. Tra loro una differenza di età di più di 30 anni che, però, non sembra rappresentare un problema per nessuno dei due.

Chi è Misha Carry, il nuovo fidanzato di Vera Gemma

Il nuovo fidanzato di Vera Gemma si chiama Mihail Fulga, ha 20 anni ed è un rapper di professione, conosciuto con il nome d'arte di Misha Carry. Secondo Dagospia è di origine moldava e tra loro c'è una differenza di età di oltre 30 anni. Come si legge sul suo profilo Instagram, vive a Dubai e ha iniziato una carriera nel mondo della musica. Il primo incontro con Gemma, infatti, è avvenuto proprio in occasione di un nuovo singolo. In passato, l'attrice ha avuto una lunga storia d'amore con Jeda, manager di musica trap. Il ragazzo all'epoca aveva 22 anni e la loro relazione sarebbe durata per circa un anno. Tra loro 28 anni di differenza ma, anche in quel caso, la differenza anagrafica non ha rappresentato un problema.