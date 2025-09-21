Gossip
Venus Williams e Andrea Preti sposi a Ischia, i dettagli: “Niente telefoni agli invitati e pantofole da 800 euro”

Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati il 20 settembre con una romantica cerimonia sull’isola di Ischia. Massima riservatezza per gli invitati, con il divieto di scattare foto e video, cena in un noto ristorante e pantofole di lusso per raggiungere il luogo del sì (Faro di Punta Imperatore): tutti i dettagli della cerimonia.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Andrea Preti e Venus Williams si sono sposati. La cerimonia si è svolta sabato 20 settembre sull'Isola di Ischia ed è stata all'insegna della riservatezza. Niente cellulari, foto e video sui social da parte degli invitati. Dopo il romantico sì nell'esclusiva location di Faro Punta Imperatore, i festeggiamenti si sono spostati in un noto ristorante dell'isola. Era stata la tennista, lo scorso luglio, a parlare per la prima volta del loro rapporto, ufficializzando la relazione con l'attore 37enne.

Andrea Preti e Venus Williams sposi: il patto di riservatezza per gli invitati

Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto la romantica isola di Ischia per celebrare il loro amore. La coppia ha pronunciato il fatidico sì con una cerimonia che si è tenuta sabato 20 settembre in cima al Faro di Punta Imperatore a Forio. Si tratta di una delle località più suggestive dell'intera isola, che si raggiunge dopo un sentiero lungo 155 gradini in pietra. Stando a quanto riporta Ilgolfo24 (quotidiano di Ischia e Procida), agli ospiti sono state regalate pantofole di lusso dal valore tra i 400 e gli 800 euro così che potessero raggiungere la location in tutta comodità.

Immagine

Sui social nessuna foto o video della cerimonia e dei festeggiamenti. Il motivo non è casuale ma pare che tutti gli ospiti abbiano firmato un patto di riservatezza, con il divieto di poter pubblicare scatti e momenti sui rispetti profili. E, per ora, ancora nessuna foto ufficiale degli sposi.

I festeggiamenti dopo il sì e tutti gli invitati vip

Dopo lo scambio delle promesse, gli sposi e gli invitati si sono spostati al noto ristorante Lisola per festeggiare fino a tarda notte. Sempre secondo ilGolfo24, gli chef Nino di Costanzo e il pizzaiolo Ivano Veccia hanno curato il menù e si sono occupati degli ospiti. Tra questi diversi personaggi noti del mondo dello sport non solo, come la sorella della sposa Serena Williams, la tennista Caroline Wozniacki, la schermitrice Elisa Di Francisca, la cestista Lisa Leslie, il chitarrista Michael Lockwood, il modello Mattia Narducci e Carlos Fleming.

