Venus Williams e Andrea Preti sposi, i festeggiamenti a Londra con la famiglia: il primo scatto delle nozze

Dopo il matrimonio a Ischia all’insegna del romanticismo e della riservatezza, Andrea Preti e Venus Williams sono tornati a Londra e hanno festeggiato con la famiglia. Sui social lo scatto da marito e moglie con le persone più care: si tratta della prima immagine ufficiale delle nozze.

Venus Williams e Andrea Preti sono diventati ufficialmente marito e moglie. La nota tennista e l'attore hanno scelto di festeggiare il loro amore con una romantica cerimonia a Ischia, alla presenza di amici e parenti ma all'insegna della totale riservatezza. Nessun cellulare, foto o video sui social, tanto che gli invitati avrebbero firmato un patto di riservatezza. Solo a distanza di qualche giorno, è stato lo sposo a pubblicare la prima immagine di famiglia su Instagram, che li ritrae durante alcuni momenti insieme a Londra.

I festeggiamenti a Londra dopo le nozze in Italia

Dopo il matrimonio lontano dai riflettori a Ischia, Venus Williams e Andrea Preti sono tornati a Londra. I neo sposi hanno continuato i festeggiamenti in Inghilterra insieme alla numerosa famiglia, come mostra l'unico scatto condiviso sui social. É stato l'attore a pubblicare, sul suo profilo Instagram, una foto ufficiale con tutta la famiglia. Si tratta della prima- e ad oggi unica- immagine delle nozze. "Family time London", ha scritto ad accompagnare l'immagine. Per il resto, della loro cerimonia non ci sono testimonianze fotografiche, dal momento che i neo sposi avrebbero fatto firmare agli invitati un passato di riservatezza, senza possibilità di condividere alcun momento.

Il romantico matrimonio all'insegna della riservatezza

La coppia ha pronunciato il fatidico sì con una cerimonia che si è tenuta sabato 20 settembre in cima al Faro di Punta Imperatore a Ischia. Si tratta di una delle località più suggestive dell'intera isola, che si raggiunge percorrendo un sentiero in salita di 155 gradini in pietra. Stando a quanto riporta Ilgolfo24 (quotidiano di Ischia e Procida), agli ospiti sono state regalate pantofole di lusso dal valore tra i 400 e gli 800 euro così che potessero raggiungere la location in tutta comodità. Sui social nessuna foto o video della cerimonia e dei festeggiamenti: tutti gli ospiti avrebbero firmato un patto di riservatezza con il divieto di poter pubblicare scatti e momenti della giornata sui rispetti profili.