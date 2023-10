Vendeva pretzel e veniva presa in giro per il peso, ora guadagna 99mila dollari al mese su OnlyFans La storia di riscatto di Meagan Starke passa per OnlyFans: “Vendevo pretzel in un’anonima stamberga, mi prendevano in giro perché pesavo 100 kg”. Poi la svolta: “Oggi mi pagano perché sono fatta così”.

Era una dipendente di un negozio di pretzel e viveva ben al di sotto della soglia di povertà. Non solo: per strada, al lavoro, ovunque, era sempre stata discriminata per il suo peso. Poi, la svolta: oggi guadagna più di 99mila dollari al mese. "Ho lasciato quella stamberga per sempre". E cosa fa? Ha deciso di unirsi alla piattaforma OnlyFans. Si chiama Meagan Starke, ha 31 anni, e con il lavoro che faceva prima, guadagnando solo mille dollari al mese, riusciva a malapena a sfamare i suoi due figli, di 12 e 11 anni.

Il racconto di Meagan Starke

Tutta la sua storia raccontata al New York Post che ospita sempre più spesso storie di questo tipo: "Sono sempre stata molto timida e non ho mai ricevuto tanti complimenti per il mio fisico, anzi tutt'altro". Quando ha capito di aver fatto breccia nel sistema, allora ha deciso di sfruttarlo: "Mi sono sentita incoraggiata. Ho sempre avuto un sedere molto grosso e me ne sono sempre vergognata, quando ho capito che su OnlyFans avrei potuto guadagnare un po' di soldi, allora ho deciso di sfruttarlo".

"Sopravvivere era diventato difficile"

"Sopravvivevo con lo stipendio alla fine del mese e con l'aiuto dei buoni alimentari per tirare avanti", ha raccontato la Starke. "Dopo una giornata intera di lavoro, accettavo persino turni notturni come cameriera in un locale per spogliarelliste, ma poi ho perso quel lavoro e i soldi sono diventati molto scarsi". La ragazza, che aveva abbandonato la scuola superiore, ha spiegato di essere arrivata al punto più basso nel aprile 2020 e a quel punto ha deciso di sfruttare la piattaforma per cercare di guadagnare un reddito aggiuntivo. Non ha alcun ripensamento anche se alcuni potrebbero esser infastiditi dal fatto che proprio lei abbia deciso di lasciare un lavoro socialmente "accettato" per creare contenuti sexy per la piattaforma: "Ora ho completamente cambiato la vita mia e quella dei miei figli e oggi mi pagano perché sono fatta così".