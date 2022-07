Valentina Pace ha sposato Stefano Moruzzi, insieme sono genitori della piccola Matilde Valentina Pace, Elena Giordano di Un Posto al sole, ha sposato il compagno e imprenditore Stefano Moruzzi, padre della piccola Matilde nata nel 2019. L’attrice era già mamma di Alice, la primogenita nata da una relazione precedente.

A cura di Giulia Turco

Valentina Pace ha sposato Stefano Moruzzi. Compagno di vita al suo fianco da 7 anni, l'imprenditore è il papà di Matilde, la figlia in comune avuta nel 2019, mentre l’attrice di Un posto al sole era già mamma di Alice, nata da una precedente relazione.

Le nozze con rito civile, chi c’era di Un posto al sole

Le due bambine sono state coinvolte come damigelle, durante la cerimonia che si è svolta nella romantica cornice dei castelli romani. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile, nonostante l’attrice tempo fa avesse espresso il desiderio di sposarsi in chiesa. I tempi della pandemia però avrebbero rallentato eccessivamente i preparativi per il rito religioso, che sarà semplicemente slittato ad un altro momento. Intanto, gli sposi si sono goduti i festeggiamenti con amici e familiari, oltre agli immancabili colleghi del set di Un posto al sole. Presenti alla festa infatti Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. "Mi bacerai così per i prossimi 50 anni?", scherza l'attrice che posta sui social lo scatto di un romantico bacio che regala al neo sposo, durante il taglio della torta.

Valentina Pace è mamma di due bambine

A febbraio 2019 l’attrice raccontava la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta. È nata Matilde, la prima piccola in comune con l’imprenditore Stefano Moruzzi. “Lui per me è il primo figlio: è emozionantissimo”, aveva scherzato a proposito del compagno. “So che si darà da fare e che sarà un buon padre”, aveva ammesso in un’intervista al settimanale Di Più. Un periodo particolarmente felice per l’attrice che aveva deciso di prendersi una pausa dal set per godersi a pieno tutte le gioie della sua famiglia. “Sarà per poco”, aveva promesso al suo pubblico. “Il tempo di allattare e torno sul set ad interpretare Elena Giordano”.