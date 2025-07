Un hater invita Roberta Di Padua a buttarsi giù dal balcone: la replica dell’ex dama di Uomini e Donne

Gli hater non vanno in vacanza. Roberta Di Padua, nei giorni scorsi, ha condiviso su Instagram una serie di scatti che ritraevano i festeggiamenti per il suo compleanno. Il 13 luglio, infatti, ha festeggiato i suoi 43 anni in compagnia del fidanzato Alessandro Vicinanza e del figlio, nato da una precedente relazione. A rovinare la festa è arrivato un utente che ha invitato l'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ad approfittare del balcone per lanciarsi di sotto. La replica di Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua e il messaggio d'odio dopo il suo compleanno

Roberta Di Padua ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto in cui è immortalata con la torta di compleanno e in compagnia dei suoi affetti più cari. Tanti i commenti di auguri per lei e i complimenti per il look scelto in occasione della sua festa. Ma c'è anche chi ha pensato di cogliere l'occasione per riversare il suo odio sulla quarantatreenne. Un utente ha commentato: "Vedo che il balcone è alto, approfittane". Dunque un invito a lanciarsi di sotto. Roberta Di Padua, spiazzata da tanta cattiveria gratuita, ha deciso di replicare.

La reazione dell'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne

Roberta Di Padua ha replicato all'hater con una storia su Instagram. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha commentato: "È chiaro che si può piacere come si può non piacere. Però questa è una cosa che abbiamo risolto anni e anni fa, l'abbiamo accettata, siamo andati avanti e ci facciamo una risata. Ma io dico, di fronte a un messaggio del genere – si riferisce alla foto che ho pubblicato per il mio compleanno, dove ero su una terrazza a cena – questo genio mi scrive questo". Quindi ha proseguito nel suo sfogo: