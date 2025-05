video suggerito

TrigNo dopo Amici: "Mi sarebbe piaciuto andare a vivere con Chiara ma lei ha ricevuto proposte all'estero" Progetti di convivenza rimandati tra TrigNO e Chiara Bacci, protagonisti di Amici24. Il vincitore della categoria canto ha ammesso di essere felice che la compagna abbia ricevuto diverse proposte di collaborazione dall'estero, proposte che la porteranno a lasciare l'Italia.

A cura di Stefania Rocco

Dopo i lunghi mesi di convivenza h24 vissuti ad Amici24, TrigNo e Chiara Bacci si separano. È quanto rivela il vincitore della categoria canto del talent show condotto da Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan. Chiara, com’è noto, ha ricevuto diverse proposte di collaborazione tra contratti di lavoro e borse di studio. Per effetto di tali offerte, Chiara volerà prima negli Stati Uniti e poi addirittura in Cina, abbandonando temporaneamente l’Italia.

TrigNo: “Chiara Bacci ad Amici? Non è il momento giusto”

“Chiara è stata la mia parte razionale per un lungo periodo. Quando perdevo le staffe, c’era lei a calmarmi”, così il cantautore (all’anagrafe Pietro Bagnadentro) ha descritto il rapporto con la compagna, “La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei”.

Le proposte ricevute da Chiara Bacci a New York e Pechino

Chiara ha colpito in positivo gli spettatori di Amici e, in particolare, i professionisti nel campo della danza. Sebbene non sia riuscita ad arrivare in finale, la ballerina si è vista riconoscere pubblicamente il talento che aveva spinto la maestra Alessandra Celentano a sceglierla tra tantissimi contendenti. Per lei una borsa di studio offertale dal Complexions Contemporary Ballet di New York e un ruolo da solista in uno spettacolo a Pechino. Solo dopo avere approfondito ogni opzione a sua disposizione, deciderà se rientrare in Italia per tornare nel corso do ballo di Amici, questa volta da professionista.