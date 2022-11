Totti vicino all’intesa con Blasi, sulla separazione: “Mi costerà ma con Ilary si sistemerà tutto” Francesco Totti sarebbe positivo in vista della separazione con la ex moglie Ilary Blasi. “Mi costerà un sacco ma adesso con Ilary si sistema tutto”, avrebbe confidato negli spogliatoi dopo il match di calcio a 8 tra la sua Weese e la Roma.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti è positivo: con la ex moglie Ilary Blasi si starebbe per raggiungere un accordo a proposito della separazione. Lo scrive il Corriere secondo il quale, proprio di recente, l’ex capitano della Roma avrebbe confidato di essere certo che una strada pacifica per chiudere anche legalmente il suo matrimonio con la conduttrice starebbe per essere tracciata. Quella firma sancirà l'addio definitivo tra i due che già hanno smesso da tempo di comportarsi come persone che si sono follemente amate per circa 20 anni.

La confidenza di Francesco Totti

Adesso che anche Ilary ha voltato pagina tra le braccia del prestante Bastian, non resterebbe che attendere gli avvocati delle due parti in causa affinché Francesco e la ex moglie possano firmare un accordo di separazione che soddisfi ambo le parti. L’avvocato Antonio Conte per Totti e l’avvocato Alessandro Simeone per Ilary starebbero trattando al fine di evitare ai rispettivi clienti una sanguinosa separazione giudiziale che rappresenterebbe un costo enorme, anche in termini umani. E Totti, che conosce i dettagli di quella trattativa, si sarebbe dimostrato positivo tanto che, negli spogliatoi dopo la partita di calcio a 8 tra la sua Totti Weese e la Roma, in risposta a una battuta l’ex capitano avrebbe confidato: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”.

Ilary Blasi ha voltato pagina con Bastian

Ilary ha atteso che Totti ufficializzasse la sua relazione con Noemi Bocchi prima di uscire allo scoperto. A poche settimane dal momento in cui l’ex marito si è presentato a Dubai per i Globe Soccer Awards meno nella mano con la nuova fidanzata, Ilary è stata fotografata accanto al possente Bastian. L’uomo, un imprenditore tedesco, è il primo accanto al quale La conduttrice dell’ISola dei famosi sia mai stata fotografata, nonostante i numerosi amanti che le sono stati attribuiti nel corso dei mesi.